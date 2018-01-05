Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Türkiye'nin mücevherleri yurt dışında parlıyor

- Türkiye'nin mücevher ihracatı, son 5 yılda yaklaşık yüzde 60 artarak 3,3 milyar dolara ulaştı - Birleşik Arap Emirlikleri, geçen yıl 1 milyar dolarla en fazla mücevher ihracatı yapılan ülke olurken, bu ülkeye ihracat 2012'ye göre yüzde 140 arttı - Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Güner: - "Hedefimiz, Türkiye'yi Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük mücevher dağıtım merkezi yapmak"

Türkiye'nin mücevherleri yurt dışında parlıyor

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'nin mücevher ihracatı, son 5 yılda yaklaşık yüzde 60 artışla 3,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçıları Meclisi verilerine göre, 2012'de 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, geçen yıl dış satımını yaklaşık yüzde 60 artırarak 3,3 milyar dolara taşıdı.

2017 yılı itibarıyla en fazla mücevher ihracatı yapılan ülke, 1 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Bu ülkeye ihracat 2012'ye kıyasla yüzde 140 artış kaydetti. BAE'nin, sektörün toplam ihracatı içindeki payı yüzde 32 olarak hesaplandı.

Irak, 652 milyon dolarla geçen yıl en fazla mücevher ihracatı yapılan 2. ülke olarak kayıtlara geçti. Irak'a yönelik ihracatta söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 290 artış dikkati çekerken, Hong Kong 162 milyon dolarla en çok ihracat yapılan 3. ülke oldu.

- "Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük üretim gücüne sahibiz"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye kuyumculuk ve mücevherat sektörünün ihracat performansını artırmaya devam ettiğini söyledi.

Ortadoğu'nun müşteri potansiyelini Türkiye'ye kaydırmak istediklerini belirten Güner, vergisiz dönemde Dubai merkezli çalışan kuyumculuk şirketlerinin önemli bir kısmının yüzde 5 gümrük ve yüzde 5 KDV getirilmesi sonucu buradan çekildiğini anlattı.

Bu gelişmeyle uluslararası altın ticaretinin merkezlerinden Türkiye'nin daha da öne çıktığına işaret eden Güner, mücevher ihracatının bu kadar hızlı artmasında pazarlama stratejilerinin de etkili olduğunu vurguladı.

Güner, 5-6 yıldır ülke ülke dolaşarak mücevher alıcılarını Türkiye'ye davet ettiklerini ve asıl üretim merkezinin Türkiye olduğunu anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'dan Katar'a kadar her yeri gezdik. Son 3 yıldır yurt dışından gelen alım heyetlerinin kapasitesi sürekli arttı. Her fuarda 10 bine yakın alıcıyı İstanbul'a getirdik. Pazar çeşitliliğimiz çoğaldı. Türkiye'nin mücevher üretim potansiyeli yüksek. Mücevherde, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük üretim gücüne sahibiz. Dünya mücevher üretiminde Hindistan'dan sonra 2'inci, ihracatta 9'uncu sıradayız. Rusya krizi sonrasında Ortadoğu'dan Avrupa'ya açıldık. Rusya'da 350-400 milyon dolarlık ihracat kaybımız oldu. Dünya standartlarında mal üretiyoruz, kalite noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Hedefimiz, Türkiye'yi Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük mücevher dağıtım merkezi yapmak."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mücevher IhracatıTİM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5