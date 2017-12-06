"Türkiye'nin mültecilere yönelik misafirperverliği birçok ülkenin takdirini kazandı"

GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Program Sorumlusu Annalisa Marrone, "Türkiye, bölgede en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke durumunda. Türkiye'nin mültecilere yönelik misafirperverliği ve cömertliği bölgedeki ve dünyadaki birçok ülkenin de takdirini kazandı" dedi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen "Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Ekonomik Fırsatların Artırılması Yoluyla Desteklenmesi" Projesi kapsamında eğitime katılanlar, iş adamlarıyla bir araya geldi.

Proje çerçevesinde verilen eğitimlerin ardından GSO-Mesleki Eğitim Merkezinde (GSO-MEM) İstihdam Fuarı düzenlendi.

FAO Program Sorumlusu Annalisa Marrone, AA muhabirine, projeyi BM Mülteciler Yüksek Komiserliği fonu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının katkısıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Hem Suriyeli mültecileri hem de Türk vatandaşlarını tarım alanında eğitimler vererek desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren Marrone, projeyi Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Isparta'da yürüttüklerini belirtti.

Katılımcılara sığır yetiştiriciliği, meyve ve sebze hasadı gibi konularda eğitimler verdiklerini anlatan Marrone, "Aynı zamanda bitki yetiştiriciliği konularında eğitimler verdik. Projemizin faydalanıcılarının yüzde 70'i Suriyelilerden yüzde 30'u Türk vatandaşlarından oluşuyor. Projemiz vasıtasıyla sosyal uyumu da güçlendirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Marrone, Türk hükümetinin Suriyeli mültecilere verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye, bölgede en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke durumunda. Türkiye'nin mültecilere yönelik bu misafirperverliği ve cömertliği bölgedeki ve dünyadaki birçok ülkenin takdirini kazandı." dedi.

FAO Proje Eğitim Koordinatörü Murat Özoğlu da FAO olarak sığınmacıların yoğun olduğu illeri gezerek tarımda ihtiyaç analizi yaptıklarını anlattı.

Özoğlu, budama, aşılama, toprak işleme, ilaçlama ve hasatta nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirlediklerini söyledi.

- Bütün illerde 900 kişiye eğitim verildi

Gaziantep'te Antep fıstığı, zeytin, kırmızı biber, nar ve üzüm, Şanlıurfa'da pamuk ve sulama, gıda paketleme, Mersin ve Adana'da narenciye hasadı ve narenciye paketleme konularında eğitimler verdiklerine işaret eden Özoğlu, bu eğitimlerden 900 kişinin yararlandığını bildirdi.

GSO Başkan Yardımcısı ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de eğitim vererek sığınmacılara istihdam olanakları sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.