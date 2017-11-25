MOSKOVA (AA) - HÜSEYİN ERDOĞAN - Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer mühendislik eğitimi alan Yusuf Kılıç, "Biz burada en iyi şekilde eğitim alıyoruz. Nobel ödülüne aday profesörlerden ders alıyor ve beraber çalışıyoruz. Türkiye'nin nükleer geleceği bize emanet olacak." dedi.

Kılıç, AA muhabirine, Rusya'ya ilk geldikleri dönemde ülkenin soğuk olması ve dil öğrenimindeki zorluklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ancak kısa sürede bu sorunları aştıklarını söyledi.

MEPhI'de eğitime başlamadan önce Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenci olduğunu aktaran Kılıç, "Rusya'da nükleer enerji ile ilgili böyle bir eğitim imkanını öğrenince hemen sınavlara girdim ve 9 bin öğrencinin içinden seçilerek Eylül 2012'de burada eğitime başladım." diye konuştu.

Rusya'daki eğitim sisteminin Türkiye'den farklı olduğuna işaret eden Kılıç, "Burada okul bittikten sonra dört farklı dersten oluşan devlet sınavını verip geçmemiz lazım. Ayrıca, üniversitedeki yazılı sınavlarda verdiğiniz cevapları sözlü olarak da anlatmanız istenebiliyor. Yani didik didik edip ders notunuzu öyle veriyorlar." dedi.

Kılıç, üniversitedeki eğitimini 2019'da tamamlayacağını ve mezuniyetin ardından Akkuyu NGS'nin eş değer modeli olan Novovoronej NGS'de iki yıl staj yapacağını ifade etti.

MEPhI'de bu güne kadar 6 Nobel ödüllü profesörün eğitim verdiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Üniversitede eğitim veren hocaların kendi yazdıkları kaynak kitapları var. Bu kitapların okul dışına çıkarılması yasak, öğrencinin sadece okulda çalışmasına izin veriliyor. Ayrıca bu kitapların İngilizce çevirisi de yok. Bilim dili Rusça'da kalıyor. Öyle kitaplar var ki nükleer enerji en ince detayına kadar ele alınmış. Yani bura için Rusya'nın 'Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)' gibi diyebilirim. Ders aldığımız hocaların bire bir programladığı simülasyon sistemleri üzerinden çalışma imkanımız oldu. Biz burada en iyi şekilde eğitim alıyoruz. Nobel ödülüne aday profesörlerden ders alıyor ve beraber çalışıyoruz. Türkiye'nin nükleer geleceği bize emanet olacak."

- "Yerli nükleer santral yapımında önmeli rol üstleneceğiz"

Kılıç, MEPhI'de eğitim alan Türk öğrencilerin nükleer santral inşa etme ve işletme kabiliyeti kazandığını belirterek, bu öğrencilerin gelecek dönemde Türkiye'de yerli nükleer santrali yapımında önmeli roller üstleneceğini söyledi.

Teorik eğitimin yanında pratik eğitim de aldıklarını dile getiren Kılıç, laboratuvar çalışmalarında bir nükleer santralde bulunan tüm birimleri tek tek incelediklerini ifade etti.

Kılıç, Türkiye'yi nükleer enerji alanında daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, "Biz görevimizin bilincindeyiz. Türkiye'ye nükleer enerji ve nükleer teknolojiyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Nükleer teknoloji sadece elektrik üretiminden ibaret değil, tıp, uzay ve bir çok bilim alanın da gelişmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

MEPhI'de nükleer enerji alanında eğitim alan 230 Türk öğrenci bulunuyor.