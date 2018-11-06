Türkiye'nin önde gelen şirketleri, ortak hedefte buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin liderleri, Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi'nde, ortak hedef için bir araya gelecek.

Yıldız Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu ev sahipliğinde ve B Lab Avrupa iş birliğiyle 19 Aralık'ta düzenlenecek Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi'nde, küresel gelişmelerle birlikte değişen ekonomideki yeni yaklaşımlar ve sürdürülebilirliğin şirketler için etkileri, iş dünyasının önde gelen isimleriyle ele alınacak.

Şirketlerin gelecek dönemde çevresel varlıkları korumak, refah seviyesi yüksek bir toplumun gelişimine katkı sağlamak ve değer odaklı bir ekonomi yaratmak amacıyla geliştirilebilecek çözüm önerilerinin konuşulacağı buluşmada, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Albayrak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat konuşmacı olarak yer alacak.





- "Zirvede iş dünyasının rolünü yeniden tanımlayacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker, karmaşık sorunlara yönelik çözümlerin tek bir kurumdan gelmeyeceğini belirterek, "Bu çözümler ancak farklı ortaklar, paydaşlar ve liderler arasındaki iş birliği aracılığıyla bulunabilir. Sürdürülebilir bir gelecek ideali hiçbir ülkenin, kurumun ya da bireyin tek başına başaramayacağı, ancak birlikte hareket edildiği takdirde gerçekleştirilebilecek uzun bir yolculuk. Biz de BM'nin belirlediği, Türkiye'nin de benimsediği hedeflere ulaşabilmek ve arzu ettiğimiz geleceği hep beraber inşa edebilmek için zirvede iş dünyasının rolünü birlikte yeniden tanımlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin küresel sorunlarda fayda yaratan inovasyon temelli ürünler ve hizmetler geliştirmeleri ve iş modeli benimsemeleri, B Ekonomisi olarak tanımlanıyor. Hızlı şehirleşme, nüfus artışı, gelir eşitsizliğinin artması, doğal kaynakların azalması, iklim değişikliğinin etkileri gibi konular, B Ekonomisi kapsamında geliştirilebilecek çözüm önerilerinde ön plana çıkıyor.

Küresel örnekler gösteriyor ki B Ekonomisi ve sürdürülebilirlik için başarı; uzun erimli çözümler bulmak, beraber çalışma kültürüyle ve çeşitlilikleri bir araya getiren zeminler oluşturmakla mümkün oluyor ve başarı için iş birliği anahtar görevi görüyor.

Yıldız Holding, BM'nin belirlediği ve Türkiye'nin de benimsediği hedeflere ulaşabilmek ve arzu edilen geleceği hep beraber inşa edebilmek için Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde iş dünyasının rolünün birlikte yeniden tanımlanması hedefleniyor.



