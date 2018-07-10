"Türkiye'nin önündeki parlak geleceğe yönelik engeller kalktı"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni yönetim sistemin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'nin önündeki parlak geleceğe yönelik engellerin ortadan kalktığını belirtti.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran'da gerçekleşen seçim sonucu Türk milletinin vermiş olduğu kararla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Kaan, şunları kaydetti:

"Bu kararla milletimiz, istikrar, huzur ve güvenden yana tavır almıştır. Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak olan yeni yönetim sistemi, güçlü Türkiye’ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi FETÖ eliyle organize edilen hain girişimlere karşı dik duruşu ve sergilediği güçlü liderlikle halkına güven, dünyaya ise ülkemizin birliğine yönelik önemli bir mesaj veren yeni Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tamdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye'nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz. Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybetmeden artık büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir."

MÜSİAD olarak, "Meselemiz Türkiye Olsun" diyerek bu yolda Türkiye'ye katkı yapmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini bildiren Kaan, Anadolu'nun kendilerine kadim mirası olan kardeşlik ruhu ve barışa olan inançtan vazgeçmeden, yalnızca Türkiye'nin refahı için çalışacaklarını kaydetti.

Kaan, yeni yönetim sisteminin ve yeni kabinenin Türkiye için hayırlı olmasını da diledi.