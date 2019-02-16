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Türkiye'nin organik ürünleri Almanya'da tanıtıldı

İZMİR (AA) - Türk organik ürün ihracatçıları, dünyanın en büyük sektör fuarı olarak gösterilen Uluslararası Nürnberg BioFach Organik Ürünler Fuarı'nda tanıtım yaptı.Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 13-16...

Türkiye'nin organik ürünleri Almanya'da tanıtıldı
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İZMİR (AA) - Türk organik ürün ihracatçıları, dünyanın en büyük sektör fuarı olarak gösterilen Uluslararası Nürnberg BioFach Organik Ürünler Fuarı'nda tanıtım yaptı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 13-16 Şubat'ta 2 bin 589 firmanın katılımıyla 30'uncusu düzenlenen BioFach Fuarı'nı 60 bini aşkın ziyaretçi gezdi. Fuara katılan 39 Türk firması, ürünlerini tanıttı.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonu kapsamında oluşturulan Türkiye standında ise 21 firma yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye’nin organik ürün ihracatının 2018 yılında 30 bin ton karşılığı 250 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye organik ürün ihracatının yüzde 75'inin Ege Bölgesi’nden yapıldığını bildiren Yağcı, "Organik üretim yapılabilecek Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerimizin de katkı koyması, katma değerli ve inovatif ürünlere ağırlık verilmesi halinde Türkiye, yakın gelecekte 1 milyar dolarlık organik ürün ihracatına imza atabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda ayrıca Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy moderatörlüğünde "Discover Turkish Organics" konulu konferans düzenlendi.


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