Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul dünya Yahya Lalik İbrahim Aybar
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!
Milyoner patlaması
Milyoner patlaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu toplandı

- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik" - "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu toplandı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." mesajını paylaştı.

Toplantı öncesi TOGG Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi.

Söz konusu toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTOGGTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5