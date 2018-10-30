İZMİR (AA) - İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Türkiye'nin protein açığını balıkçıların kapattığını belirterek, "Denizlerimizde inanılmaz derece palamut çıktı. Bu son zamanların en iyisiydi. Hem balık tutmada hem de satışlarda çok iyi bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ekim ayı meclis toplantısı şube binasında gerçekleştirildi. Aynı zamanda DTO İzmir Şubesi üyesi de olan Çakan, toplantıda meclis üyelerine balıkçılık sektörüyle ilgili bir sunum yaptı.

Su ürünlerin sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla geliştiğini dile getiren Çakan, "Biz dünyada Japonya ve Norveç gibi balıkçılıkla ünlenen ülkeleri yakaladık. Ancak sektörle ilgili bazı sorunlar var. Bunlarla ilgili sürekli bakanlıkla temas halindeyiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sektöre büyük desteği olduğunun altını çizen Çakan, kendisinin sektör sorunlarına kulak verdiğini ve çabuk çözüm ürettiğini belirtti.

Denizlere sahip çıkmak gerektiğine işaret eden Çakan, "Türkiye'nin protein açığını balıkçılar kapattı. Denizlerimizde bu sezon inanılmaz derece palamut çıktı. Bu son zamanların en iyisiydi. Hem balık tutmada hem de satışlarda çok iyi bir sezon geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

- "1 Türk balıkçı gemisi bütün Yunanistan'a bakar"

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi olduğunu ancak avcılık konusunda biraz geride kaldığını vurgulayan Çakan, "Türkiye'de 16 bin 700 balıkçı teknesi var. Yaklaşık 1,5 milyon insan buradan ekmek parasını kazanıyor." dedi.

Türk balıkçılarının buna rağmen dünyada parmakla gösterildiğine değinen Çakan, "İşlerim gereği Yunanistan'ı yakından takip ediyorum. Yunanistan balıkçılıkta bizden 50 yıl geride. Bir Türk balıkçı gemisi Yunanistan'a gitse bütün Yunanistan halkına balık ihtiyacını karşılayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakan, taze balıkta yüzde 8, donmuş balıkta da yüzde 18 KDV alındığını hatırlatarak, KDV'nin yüzde 1'e inmesinin gerektiğini bunun da kayıt dışılığı engelleyeceğini sözlerine ekledi.

- "Deniz taşımacılığını zor günler bekliyor"

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de Türkiye'nin ekonomisinin ithalata dayalı olduğunu aktardı.

Son zamanlarda ihracatın artmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Öztürk, şunları dile getirdi:

"Alsancak Limanı'nda ağustos-eylül ayında 825 bin ton ihracat, 710 bin ithalat yapılmış. İthalatın bu kadar kısılmış olması bu lojistik açıdan sıkıntıya sokar. Deniz taşımacılığını zor günler bekliyor. Sadece denizlerde değil kara nakliyesinde de aynı durum söz konusu. Türkiye Avrupa'nın en büyük tır filosuna sahip. Tırlarımız dolu gidiyor ithalat olmadığı için orada kalıyor."