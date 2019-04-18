Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) gerçekleşen İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi'nde konuşan Umut Oran, sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



31 Martta bir seçim yapıldığını ve 16 gündür hala seçim bitmesine rağmen sayımın devam ettiğini vurgulayan CHP’li Umut Oran, hazır giyim sektörüne 30 yılını verdiğini ve 10 yıl önce hazır giyim ve tekstil sektörünü bıraktığını sonrasında ise aktif siyaset ile uğraştığını ifade etti.



"Türkiye’nin menfaatini ellimizden geldiği kadar koruduk"



“Az önce kısa filmi izlerken benimde 2000’li yıllar aklıma geldi” diyen Oran “2000’li yıllar Türkiye’nin içinden geçtiği o zaman ki durum Gümrük birliği sonrasında Dünya Ticaret Örgütü'nün 2005 kararları kotaların kaldırılmasının ardından tekstil ve hazır giyim sanayicileri ile beraber çok büyük mücadele verdiler. O dönemde Türkiye’nin menfaatini ellimizden geldiği kadar koruduk” şeklinde konuştu.



Tekstil ve hazır giyimin ülkemizde en önemli ve en geçerli sektör olduğunu vurgulayan Umut Oran, “Türkiye’nin insani sosyal açıdan ve kadın istihdamı denildiği zaman bölgeler arasında ekonomik sosyal dengelerin sağlanması, insanların doğduğu toprakta karınlarını doyurması yani yerinde iş ve aş yaratılması gerçekten Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek en önemli sektör Hazır giyim sektörüdür” dedi.



Hazır giyim ve tekstil Türkiye’nin tek ve net ihracatçı sektörü



Bugün Türkiye’nin hazır giyim ve tekstili beraber ele aldığımızda Türkiye’nin birinci ihracatçı sektörü hatta Türkiye’nin tek ve net ihracatçı sektörü olduğunu ifade eden Oran, “Dışarıya bağlı olmayan yerli ve milli olan bir sektör. Bugün 21. Yüzyılda Türkiye’ye iş ve aş sağlayacak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat sağlayacak çok önemli bir sektör. Öğrenci arkadaşlarımız sektöre karşı bir umutsuzluğa kapılıyorsa onlara şunu söyleyebilirim bu sektörden asla vazgeçmeyin. Bu sektörde gelecek var. Sizler bu sektöre yöneldiğinizde hem Türkiye’yi ileriye taşıyacaksınız hem de kendi hayatınızı ve geleceğinizi yeniden şekillendireceksiniz” diye konuştu.



Umut Oran, yaşanan devalüasyona yani TL’nin aşırı değer kaybetmesine rağmen Türkiye’nin ihracatının yavaş ilerlediğini ve ocak ayından bu yana yüzde 2.8’lik bir ilerleme olduğunu söyledi. En rekabetçi sektörlerden bir tanesi olan tekstil ve hazır giyimde de neredeyse yüzde veya binde oranında ilk üç ay bir ihracat artışı olduğunu ve devalüasyona rağmen önlem alınması gereken düşündürücü bir unsur olduğunu söyledi.



Bazı ülkeler Türkiye'yi geçti



Geçmişte Dünya ve Avrupa Hazır Giyim Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye giyim Sanayicileri Başkanlığı yaptığını ifade eden Umut Oran, “Tekstil ve hazır giyimde dünyada yerimiz 2005 yılında bile ilk 4’lerdeydi. Bugün bakıldığında Bangladeş, Çin, Hindistan, Kangoçya ve Vietnam gibi bazı ülkelerin Türkiye’yi geçtiğini görüyorum. Bu ülkelerin bizi geçebiliyor olmaları bizim için çok düşündürücü bu konunun biz siyasetçiler ve iktidar olarak masaya yatırılması gerekiyor" dedi.



İktidarın 2023 hedefi koyduğunu fakat neden bugün o hedeflere ulaşamadıklarını sorgulayan Oran, “ 2023 hedefi 500 milyar dolar ihracat çok güzel ama bugün Türkiye’nin şu anda 185 dolar ihracatı var. 2023 ihracat hedefine ulaşması mümkün değil. Sonraki hedef tek hamlede enflasyon, ama bugün enflasyon yüzde 20’lerde. Bir başka hedef ise yüzde 5 işsizlik dün açıklandı işsizlik rakamları şu anda 5 milyona yakın işsizimiz var. 2023 hedeflerimizden bir diğeri ise Gayrisafi Milli Hasılamızın 2 trilyon dolara gelmesi. Bugün 1 trilyonun çok gerisindeyiz” dedi.



CHP’li Umut Oran sözlerine şöyle devam etti:



“Yine kişi başı gelir ülkenin ekonomisinin güçlü olması kadar gelir dağılımı aynı zamanda kişi başı gelir dağılımında iktidar 2023 için 25 bin dolar dedi, 6 bin 500, 7 bin dolarlara indik. Yani 10 bin doların da altına indik. Bunu çözebilmenin en önemli yolu ortak akıl. Bu tür toplantılarda iktidarın, siyasetçilerin ve bu üretimin istihdamın ihracatın üzerindeki çatı kuruluşlarının da bu toplantıda olması lazım, bilgi edinmesi ve katkı sunması lazım. Ortak akıl olmazsa yeni akıl üretemeyiz.



"Ekonomik kriz yaşanıyor ve git gide büyüyor"



Türkiye’de bu kadar kriz var ve ciddi anlamda ekonomik kriz yaşanıyor ve git gide kriz büyüyor. Bu sorunun giderilmesi için Anayasal Kurum 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Bu kurum 2009 Şubat ayından beri toplanmıyor. Ekonomik sosyal konseyde siz varsınız üretenler, yatırım, ihracat yapanlar, emeği, girişimi temsil edenler dolayısıyla siyasetçiler ve iktidar var. İşte oradan çıkacak ortak akıl çok önemli” diye konuştu.



Teknoloji firması piyasa değeri 1 trilyon



Türkiye’nin yeni bir başlangıca ve yeni bir hikâyeye ihtiyacı olduğunu ve bu hikâyeyi tam da 21. Yüzyılın şartlarına göre yapmamız gerektiğini belirten Umut Oran, “Biraz önce Türkiye’nin 2 trilyon dolar ile 2023 hedeflerine ulaşamayacağımızı söyledim. 685 milyar dolar Gayrisafi Milli Hasıla dan bahsettim ama bir tane teknoloji firması piyasa değeri 1 trilyon dolar” dedi.



Dünya marsa gidiyor, yapay zeka ile düşünen robotlar üretiyor



CHP’li Umut Oran, “Dünya marsa gidiyor, yapay zekâ ile düşünen robotlar üretiyor. dijital devrim dediğimiz endüstri 4.0. Yapay zekâ robot ve enerji devri dediğimiz, yeni uzay çağı, değişimden dönüşüme, ulaşımdan güvenliğe, eğitimden sağlığa hayatımızın her alanında çok ciddi etkileyecek. Bunun en temelinde eğitim. Endüstri 4.0 başarılı olunabilmesi için eğitiminde 4.0 olabilmesi lazım. Bunun da temelinde muhalefetin de iktidarında siyasetin de 4.0 olması lazım” ifadelerini kullandı.