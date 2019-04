Türkiye'nin su ürünleri hava yoluyla dünyaya yayılıyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul'a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat." dedi.

Kara ve deniz ulaşımının yanı sıra hava yolu da son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Hızlı olmasından dolayı tercih edilen uçak kargo ile ihracatçılar Türk balığını dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 5 yıldır balık ihracatında hava kargonun Türkiye'de çok geliştiğini söyledi.

Kızıltan, daha çok yolcu odaklı çalışan hava yolu şirketlerini ziyaret ederek kargo ile balık ihracatının büyük bir potansiyel olduğunu anlatıp iş birliği için ikna ettiklerini belirtti.



Hava kargo sayesinde Türk balığının sofralara daha hızlı ulaştığını dile getiren Kızıltan, "Amerika’ya giden her uçakta, Türkiye’den havalanan her uçakta Türkiye’nin balığı var. Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul’a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat." diye konuştu.

Kızıltan, uçulan ülke sayısının artmasıyla ihracatın da artacağını öngördüklerini kaydetti.

Hiç akıllarında olmayan ülkelere son iki yıl içinde ihracat yaptıklarını vurgulayan Kızıltan, "Rakamlar küçük olabiliyor. Bugün 1 ton ile başlayıp, ileri de 30 ton gibi rakamlara ulaşacağız. Bu yüzden yeni pazarlara, yeni hedeflere ve hava kargo taşımacılığına çok önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Afrika ülkelerinden balık talebi geliyor"

Kızıltan, bu yıl şaşırtıcı bir şekilde Afrika ülkelerinden balık talebi geldiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Güney Afrika'dan, Avustralya ve Hong Kong’dan talep geliyor. Güney Amerika'dan, Brezilya ve Peru'dan, Kolombiya'dan balık konusunda şu an talep var. En büyük hedefimiz Çin'e ulaşmak. Çin'e şu an ihracat yapamıyoruz. Sağlık sertifikalarının onaylanması gerekiyor. Maalesef bu işlem yapılmadığı için Çin’e ihracatımız başlamadı. Ama hükümetimizin bu konuda da yoğun bir çabası var. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri ve Tarım Bakanımız konuyu biliyor, takip ediyorlar. Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı Çin'e başlarsa tahmin ediyorum 2-3 yıllık bir periyotta 150-200 milyon dolarlık bir pazar açılabileceğini düşünüyoruz. Bunun bir sıçrama yaratacağını öngörüyoruz."

Hava kargo taşımacılığına ilk başladıkları dönem yıllık 500 kilogram balık gönderdiklerini hatırlatan Kızıltan, bu yıl itibarıyla miktarın 7 bin tona yükseldiğini dile getirdi.

Hava kargo yükünün yüzde 90'lık kısmını ulusal hava yolları ile karşıladıklarını vurgulayan Kızıltan, "Yüzde 10'luk bir kısmı da yabancı hava yollarıyla gidiyor. Bizim tercihimiz her zaman balığımızı kendi hava yollarımızla uçurmak. Sadece ulusal hava yollarımızın uçmadığı destinasyonlarda yabancı hava yollarını kullanıyoruz. Uçuş maliyetlerinin de ileride düşmesi, kargo kapasitesinin artmasıyla, satış şansımızın artacağını düşünüyoruz." dedi.

Kızıltan, hava kargo ile en çok balığı Amerika’ya gönderdiklerini ve bu balıkların da yüzde 90'ının levrek, yüzde 10’unu ise çupranın oluşturduğunu söyledi.