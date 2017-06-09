İSTANBUL (AA) - Superbrands Türkiye yetkilisi Dilek Koç, "Süpermarkalar Türkiye 2016 sonuçları kapsamında ilk 5'te yer alan markalar THY, Mercedes-Benz, Whatsapp, Samsung ve BMW olarak sıralandı. Sonuçlar çok sürpriz olmadı, teknoloji ve araba markaları 181 marka içinde önemli yeri aldı. 181 markanın yüzde 57'si Türk markalarından oluşuyor. 103 markanın Türk markası olması önemli." dedi.

Superbrands tarafından Türkiye'de 2005 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı tamamlanan "Süpermarkalar Türkiye 2016" araştırma sonuçları, Superbrands Türkiye yetkilileri Dilek Koç, Gürkan Kınacı, Canan Konuk ve Nielsen Tüketici Araştırmaları Lideri Nur Serenli'nin katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, 4 bin 986 marka arasında bin 148 aday markanın aday olarak belirlendiği "Süpermarkalar Türkiye 2016" kapsamında jüri tarafından aday markalar arasından seçilen 300 marka için İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18-56 yaş ve tüm Sosyo-Ekonomik Statü (SES) gruplarında bin 638 kişi ile yüzyüze görüşülerek tüketici değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda 67 puan barajını aşan 181 marka Türkiye'nin Süpermarkaları arasında yer almaya hak kazandı. Listeye bu yıl 43 yeni marka girerken, listedeki 181 markanın 103'ünün yerli markalardan oluşması dikkati çekti. Halk oylamasına sunulan 42 kategoriden, 37 kategorideki marka barajı aştı.

"Kültür-sanat, kitap, turizm markaları sıralamaya giremedi"

Superbrands Türkiye yetkilisi Dilek Koç, araştırma sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sonuçlar kapsamında ilk 5'te yer alan markalar THY, Mercedes-Benz, Whatsapp, Samsung ve BMW olarak sıralandı. Sonuçlar çok sürpriz olmadı, teknoloji ve araba markaları 181 marka içinde önemli yeri aldı. 181 markanın yüzde 57'si Türk markalarından oluşuyor. 103 markanın Türk markası olması önemli. İlk başladığımız yıllarda bu oran yüzde 50'nin altındaydı. 12 yıl içinde markalaşmanın önemine verilen değer, markaların bunu farketmesi ve yapılan çalışmalar ile markalar çok yol kat ettiler.

Bu, Türk ekonomisi ve markalar için büyük övünç kaynağı. Baraj bu sene yüzde 67 olarak alındı. Öne çıkan kategorilere bakarsak, hızlı tüketim mallarının ön planda olduğunu görüyoruz. Yiyecek-içecek kategorisinde çikolata, gofret gibi hızlı tüketilen ve ucuz ürünler ön planda. Bu kategoriyi kişisel bakım ürünleri takip ediyor."

Sıralamada bu yıl Müze / Kültür ve Etkinlik Merkezleri, Kitap ve Kırtasiye, Otel ve Turizm Acentaları, Gayrimenkul Pazarlama, Ofis Mobilya ve Malzemeleri gibi önemli kategorilerdeki hiç bir markanın barajı geçemediğini dile getiren Koç, bunun üzücü olduğunu söyledi.

Dilek Koç, Türk tüketicisinin eğiliminin değiştiğine dikkati çekerek, "Şu ana kadar yaptığımız altı araştırma sonucuna göre 12 yılda Türk tüketicisinin davranış biçiminde köklü değişiklikler var. Hızlı tüketim mallarına olan ilgi çok fazla artmış durumda, dijital dünya ile olan iletişim çok güçlenmiş durumda. Google kadınlar kategorisinde birinci sırada yer alıyor. 12 yıl önce başka bir tablo ile karşı karşıya iken bugün bambaşka bir atblo ile karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

"Erkekler biraz daha kadınların üzerinden yük almaya başladı"

Şehirlerin davranış biçimlerinin de değiştiğini belirten Koç, İzmir ve Ankara'nın markalara daha sadık olduğunu, İstanbul'un geçen yıllara göre markalara verdiği puanlarda önemli düşüşler yaşadığını, İstanbul'da marka sadakatinin azaldığını, markaların bunu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Koç, erkek tüketicilerde geçtiğimiz yıllarda hayaller ve arabaların ön planda olduğunu anımsatarak, "Bu sene baktığımızda, geçen yıllarda ailenin sağlığı ile kadınlar ilgilenirken, bu sene hastane kategorisinde erkeklerin söz sahibi olduğunu gördük. Bu da bize erkeklerin biraz daha aile sorumluluğunu almaya başladığını, kadınların üzerinde yük almaya başaldıklarını düşündürmeye başladı. Sağlık kategorisinde ciddi erkek puanlamaları var." diye konuştu.

Nielsen Tüketici Araştırmaları Lideri Nur Serenli, Ankara ve İzmir'in, İstanbul'a göre markaları daha yüksek puanla değerlendirdiğine işaret ederek, SES gruplarında A-B'ye bakıldığında ilk üçte Samsung, Adidas ve Apple'ın, D-E'de ise ilk sırada Whatsapp'ın yer aldığını belirtti.

Bisküvi, gofret, çikolata ve dondurma ipi göğüsledi

Toplantı kapsamında Canan Konuk tarafından açıklanan sonuçlara göre, bu yılki sıralamada da geçen yıllarda olduğu gibi Bisküvi, Gofret, Çikolata ve Dondurma kategorisi marka sayısı açısından birinci sırada yer alırken, Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri ikinci, Ev Bakımı ve Temizlik Ürünleri üçüncü, Dijital Dünya dördüncü, Otomotiv ve Kahve-Çay-Su-Gazlı İçecekler kategorisi beşinci sırada yer aldı.

İllere göre bakıldığında, İstanbul'da THY, Mercedes-Benz, Arçelik, Ankara'da Adidas, Google ve Algida, İzmir'de Whatsapp, Coca-Cola, Youtube, kadınlarda THY, Whatsapp ve Mercedes-Benz, erkeklerde Apple, Samsung ve Adidas, 18-30 yaş grubunda Whatsapp, Samsung ve BMW, 31-44 yaş grubunda THY, Mercedes-Benz ve Samsung, 44-56 yaş grubunda Pınar, Arçelik ve THY ilk üçte yer aldı.

Kategorilerde önde gelen markalar ise Bisküvi, Gofret, Çikolata, Dondurma kategorisinde Magnum, Milka, Ülker Çikolatalı Gofret, Torku, Sarelle, Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri kategorisinde Selpak, Prima, İpana, Elidor, Colgate, Ev Bakımı ve Temizlik Ürünleri kategorisinde Ariel, Pril, Yumoş, Domestos, Ace, Dijital Dünya kategorisinde Whatsapp, Google, Sahibinden.com, Gittigidiyor, Hepsiburada.com, Otomotiv kategorisinde Mercedes-Benz, BMW, Audi, FIAT, Renault, Kahve-Çay-Su-Gazlı İçecekler kategorisinde Çaykur, Nescafe, Erikli, Uludağ, Lipton Çay/Ice Tea olarak öne çıktı.