Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma göstergeleri

ANKARA (AA) - Yöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2017'de 2,9 puan artarak yüzde 17,3'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2017 verilerini açıkladı.



Buna göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010' da yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı, 2017'de 3,4 puan azalarak yüzde 13,5'e düştü.

Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010'da yüzde 24,8 iken, 2017'de bu oran yüzde 21,3 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise 2010'da yüzde 18,5 olan yoksulluk oranı 2017'de yüzde 15,8'e geriledi.

Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2017'de 2,9 puan artarak yüzde 17,3'e çıktı.



Türkiye'de 2013'te beş yaşın altındaki çocukların yüzde 1,7'si boyuna göre zayıf iken, aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 10,9'u boyuna göre fazla kilolu olduğu görüldü.



Anne ölüm oranı 2010'da yüz bin canlı doğumda 16,4 iken, 2017'de bu oran 14,6'ya geriledi. Beş yaş altı ölüm hızı 2010'da bin canlı doğumda 15,5 iken, 2017'de binde 11,2 oldu. Aynı dönemde bir ay altı çocuk ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7,6'dan 5,8'e düştü.

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı 2010'da yüzde 91,6 iken, 2017'de yüzde 98 oldu. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167'den 186'ya yükseldi.



- Okullaşma oranı arttı

Beş yaş net okullaşma oranı 2015'te yüzde 67,2 iken 2017'de 7,9 puan artarak yüzde 75,1'e çıktı.

Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı 2010'da yüzde 32,3 iken, 2017'de yüzde 24,2'ye düştü. 2017'de bu oran erkekler için yüzde 14,6 iken, kadınlar için yüzde 34 oldu.

Doğalgaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 2014'te yüzde 51 iken 2017'de yüzde 59,8'e yükseldi.



- Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 0,96'ya ulaştı



Araştırma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010'da yüzde 0,8 iken bu oran 2017'de yüzde 0,96 olarak kaydedildi.



İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010'da yüzde 15,1 iken 2,5 puan artışla 2017'de yüzde 17,6'ya çıktı. Aynı sektörün toplam istihdam içindeki payı 2017 için yüzde 17,6 oldu.

Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010'da yüzde 27,2'den 1,4 puan artarak 2017'de yüzde 28,6'ya çıktı.

- Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı arttı



Türkiye'nin donör ülke olarak yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı 2010-2017 döneminde sekiz katın üzerinde artarak, 2017'de 8 milyar 121 milyon dolar oldu. Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı ise 2010'da yüzde 0,13 iken, 2017'de yüzde 0,95'e yükseldi.

- Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek amacıyla 232 göstergeden oluşan bir küresel gösterge seti oluşturuldu. Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi göstergeleri için ulusal düzeyde bir izleme sistemi kurabilmek amacıyla, TÜİK tarafından tüm göstergeler için ön değerlendirme niteliği taşıyacak bir envanter çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen envanter çalışması neticesinde, küresel göstergelerden mevcut olduğu belirlenenler ile ilgili hedefi ölçmeye uygun olduğu değerlendirilen ilave göstergelerin de dahil olduğu 83 gösterge ve tanımları söz konusu haber bülteni ile yayımlanıyor.