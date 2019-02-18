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"Türkiye'nin temelleri sağlam"

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız" - TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: - "Türkiye'nin iki önemli bankasını temsilen üreticimizin, imalatçının, ihracatçının yanında olacağız"

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MALATYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Malatya'da bir otelde düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun ev sahipliğini Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Ticaret Borsası'nın üstlendiğini vurguladı.

Malatya'da Türkiye'nin en büyük iki kamu bankasının genel müdürlerinin katılımıyla reel sektörle bir araya geldiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bizlere bu imkanı veren Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a, Halkbank Genel Müdürümüz Osman Arslan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Türkiye bu tümseği aşacak"

Hisarcıklıoğlu, toplantıda sektörün sıkıntılarını, dertlerini ve önerileri dinleyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İki kamu bankamızla birlikte reel sektör olarak bir araya geleceğiz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz ne üyelerimizle bunları konuşacağız. Malatya'nın yanı sıra Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş ve Bingöl'den iş insanlarımız da buradalar. Son 25 yılda buna benzer sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız."

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'yi baştan sona dolaştıklarını söyledi.

Malatya'ya toplantı konusunda özel bir ayrıcalık gösterdiklerini anlatan Aydın, "Toplantının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'nin iki önemli bankasını temsilen, üreticimizin, imalatçının, ihracatçının yanında olacağız. Birebir görüşmeler de yapacağız." dedi.

Açıklamaların ardından, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı basına kapalı toplantıya geçildi.


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Hüseyin AydınMalatyaRifat HicarcıklıoğluTOBBTürkiye Bankalar Birliği
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