Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE Bilsan dünya
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi
Türkiye'de hibrit çağı başlıyor
Hibrit çağı başlıyor

"Türkiye'nin turizm potansiyeli çok yüksek"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, döviz girdisi bakımından, en önemli gelir kaynaklarından birisi" - "Ülkemiz de dört bir yanıyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke"

banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerin önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, "Ülkemiz de dört bir yanıyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke." ifadesini kullandı.

Palandöken, "Dünya Turizm Haftası" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, turizmin ülke ekonomileri açısından önemine değindi.

Türkiye'nin turizmin her kalemi için seçenek sunabilen bir ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, döviz girdisi bakımından, en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ülkemiz de dört bir yanıyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke. Potansiyelimizi tanıtım ve reklamlarla destekleyerek 4 yılda 70 milyon turist hedefini rahatlıkla yakalayabiliriz. Bacasız fabrika olan turizm sektöründe artışın sürekliliğinin sağlanabilmesi ve turizm gelirlerinin artırılabilmesi için bazı tedbirler almamız gerekiyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- TESK Genel Başkanı Bendevi PalandökenTurizmhaftası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5