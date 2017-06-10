Türki̇ye’ni̇n Ulusal Ulaştırma Ana Planı hazırlanıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma alanında son 14 yılda büyük başarılara imza atan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2035 vizyonu için Ulusal Ulaştırma Ana Planı’nı oluşturuyor.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında ve 5 aşamadan oluşan ulaştırma altyapısı, hizmetleri ve politikalarında gelişmeyi amaçlayan Ulusal Ulaştırma Ana Planı, 2018 yılından itibaren uygulamaya geçirilecek.

Söz konusu plan çalışmaları kapsamında Türkiye tarihinin en büyük ulaşım anketi, 332 bin 142 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Anketin sonuçları Ulaştırma Ana Planı'nın en önemli ayaklarından çok modlu ulaşım modellemesi için kullanılacak. Vatandaşlardan ve sektörden alınan geri dönüşler, gelecekte ulaştırma koşullarının iyileştirilmesinde oldukça önemli olacak.

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 16'sı her gün, yüzde 26'sı ayda bir kez, yüzde 22'si haftada bir kez, yüzde 18'i yılda bir kez seyahat ediyor.

Yolculuk amacı sorulan vatandaşlardan alınan cevaplara göre, "iş seyahatleri" kış döneminde yüzde 39, yaz döneminde ise yüzde 32 ile oldukça önemli bir paya sahip bulunuyor.

Seyahat amaçları arasında "kişisel sebepler", "alışveriş’ ve "boş zaman" toplamının kış dönemi için yüzde 28, yaz dönemi için yüzde 21, "işe gidiş/işten geliş" ile "eğitim" toplamının ise kış dönemi için yüzde 10, yaz dönemi için yüzde 12 paya sahip olduğu görüldü. Dönemler arası önemli bir fark gözlenen amaçlar olan "aile ve arkadaş ziyaretleri" ile "turizm" toplamı kış döneminde yüzde 23 paya sahipken, yaz döneminde yüzde 34 oldu.

Koltuk sayısı 8 ile 14 arasında değişen minibüslerde yaz-kış doluluğu 10,3 kişiyle eşit olarak saptanırken, koltuk sayısı 15-25 olan midibüslerde seyahatler yazın 15,6, kışın ise 13,5 kişiyle gerçekleşti.

Koltuk sayısı 25 üzeri olan otobüsler ise kış aylarında 25,2 kişiyle seyahat ederken, yaz aylarında bu sayı 30,9'lara kadar yükseldi.

Ege ve Marmara bölgelerinde, kış döneminde özel otomobiller en az dolulukla seyahat ederken, yaz döneminde ise Türkiye genelinde en çok dolulukla seyreden hafif araçlar oldu.

Anket çerçevesinde 49 ilde ve 110 noktada yapılan araç sayımları neticesinde karayollarında seyreden araç sayısının yüzde 67'sini özel otomobiller oluşturdu.

Ulusal Ulaştırma Ana Planı, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak, AB ülkeleri ve diğer ülkelerle uluslararası ulaşım koridorlarına entegrasyonunu destekleyecek.