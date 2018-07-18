Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayıs ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 0,5 azalarak 231,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 8,6 azalarak 632,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,5 azalışla 231,6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 8,6 azalışla 632,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 0,4 düşüşle 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,8 azalışla 31,2 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 26,3 azalışla 139,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.





- Portföy yatırımları 161 milyar dolar





Portföy yatırımları, mayıs döneminde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 9,4 azalarak 161 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24,7 azalışla 39,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,2 düşüşle 24,7 milyar dolar oldu.



Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,8 artarak 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 sonuna göre yüzde 2,1 artarak 332 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 sonuna göre yüzde 3,4 artışla 37,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 4,3 yükselişle 13,7 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,4 azalışla 94,4 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,7 artışla 111 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.