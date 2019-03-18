Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ocakta 240,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 607,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,5 artışla 240,1 milyar dolara, yükümlülükleri yüzde 3,1 artışla 607,6 milyar dolara yükseldi.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan ve 2018 yılı sonunda eksi 355,3 milyar dolar olan net UYP, ocakta eksi 367,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 artışla 96,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 artışla 91,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,7 artışla 47,7 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 yükselişle 143,3 milyar dolara çıktı.





- Portföy yatırımları 150,3 milyar dolar





Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,2 artarak 150,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18,5 artışla 35,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,6 artışla 18,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7,2 artışla 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,2 artarak 314 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,9 artarak 32,4 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 11,8 artarak 15,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,7 azalışla 79,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 azalışla 106,5 milyar dolara geriledi.