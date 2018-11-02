Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (3)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin 2017 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırayı bu yılın haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara alırken, ikinci sıradaki kişi ismini gizlemeyi tercih etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2016) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 19,08, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 21,14 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre (Nisan 2016) beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,41, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 28,75 artış yaşandı.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 87 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (4), Gaziantep (4), Bursa (2), İzmir (1), Eskişehir (1) ve Burdur (1) izledi.

2017 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 22 bin 182 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 5 bin 919 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Bu yılın haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, 2016 yılı listesinde üçüncü sırada yer alırken, menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyet alanında tahakkuk ettirilen 53 milyon 583 bin 488 lira vergiyle 2017'de ilk sıraya yükseldi.

Listenin, ikinci ve dördüncü sırasındaki rekortmenler isminin açıklanmasını istemezken, bir önceki listede ikinci sırada yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç 45 milyon 164 bin 210 lira vergiyle üçüncü sıraya geriledi.

ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara da 29 milyon 269 bin 277 liralık tahakkuk ettirilen vergiyle listenin beşinci sırasında dikkat çekerken, Koç ailesinden Suna Kıraç 28 milyon 169 bin 306 lirayla altıncı sırada yer buldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç da bir sıra yükselerek 21 milyon 915 bin 312 liralık vergiyle sekizinci sırada yer aldı.

Yapımcı Şükrü Avşar 21 milyon 835 bin liralık vergiyle listede 9. sırada yer aldı.

Listede dikkati çeken bir isim de Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak oldu. Gürkaynak listeye 18 milyon 331 bin 872 liralık vergiyle 10. sıradan giriş yaptı.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da listede 17 milyon 149 bin 302 liralık vergiyle 12. sırada yer bulurken, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk 15 milyon 186 bin 958 liralık vergiyle 14. sırada yer aldı.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök de 12 milyon 107 bin 980 liralık vergiyle listede 22. sırada yer buldu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, 9 milyon 215 bin 291 liralık vergiyle 33., SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz 5 milyon 784 bin 258 liralık vergiyle 65. sırada dikkati çekti.

Televizyoncu Acun Ilıcalı 7 milyon 977 bin 843 liralık vergiyle 38. sıradan 42. sıraya geriledi.

Listede, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 4 milyon 816 bin 64 liralık vergiyle 93. sırada yer buldu.

İlk 100 listesinde 53 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

2017 vergilendirme dönemi Gelir Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:







SIRA NOADI SOYADIFAALİYET TÜRÜTAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)İLİ1ŞARİK TARAMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI53.583.488,38İSTANBUL2(*)(*)(*)(*)3MUSTAFA RAHMİ KOÇKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ45.164.210,90ANKARA4(*)(*)(*)(*)5MEHMET SİNAN TARAMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI29.269.277,51İSTANBUL6SUNA KIRAÇMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ28.169.306,69İSTANBUL7(*)(*)(*)(*)8MEHMET ÖMER KOÇMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ21.915.312,25İSTANBUL9ŞÜKRÜ AVŞARKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ21.835.000,53İSTANBUL10GÖNENÇ GÜRKAYNAKHUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ18.331.872,54İSTANBUL11(*)(*)(*)(*)12ERMAN ILICAKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ17.149.302,30ANKARA13(*)(*)(*)(*)14FERİT FAİK ŞAHENKKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ15.186.958,07İSTANBUL15(*)(*)(*)(*)16(*)(*)(*)(*)17(*)(*)(*)(*)18(*)(*)(*)(*)19(*)(*)(*)(*)20(*)(*)(*)(*)21(*)(*)(*)(*)22ALİ RAİF DİNÇKÖKMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI12.107.980,38İSTANBUL23VİLDAN GÜLÇELİKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ12.008.382,29İSTANBUL24(*)(*)(*)(*)25(*)(*)(*)(*)26ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLUHUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ11.133.818,66İSTANBUL27İSMAİL TARMANMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ10.469.596,24İSTANBUL28(*)(*)(*)(*)29SEVDA GÜLÇELİKDİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI (UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ İÇİN PERSONEL SAĞLANMASI HİZMETLERİ)10.106.329,31İSTANBUL30İNAN KIRAÇMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ9.991.915,14İSTANBUL31(*)(*)(*)(*)32(*)(*)(*)(*)33SUZAN SABANCI DİNÇERMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI9.215.291,55İSTANBUL34(*)(*)(*)(*)35NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZENKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ8.836.342,36İSTANBUL36(*)(*)(*)(*)37(*)(*)(*)(*)38AHMED PEKİNHUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ8.566.425,96İSTANBUL39VELİ ERGİN İMREKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ8.328.371,38İSTANBUL40(*)(*)(*)(*)41(*)(*)(*)(*)42ALİ ACUN ILICALIBAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ7.977.843,66İSTANBUL43(*)(*)(*)(*)44LUCİEN ARKASKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ7.386.475,86İZMİR45DENİZ ŞAHENKKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ7.384.931,58İSTANBUL46ALİ GÜLÇELİKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ7.188.082,52İSTANBUL47(*)(*)(*)(*)48(*)(*)(*)(*)49(*)(*)(*)(*)50ÇİĞDEM SABANCI BİLENMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI6.888.690,12İSTANBUL51(*)(*)(*)(*)52CEYHAN BEKTAŞMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI6.863.264,25İSTANBUL53(*)(*)(*)(*)54(*)(*)(*)(*)55(*)(*)(*)(*)56(*)(*)(*)(*)57ŞEFİK YILMAZ DİZDARMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI6.584.136,30İSTANBUL58(*)(*)(*)(*)59(*)(*)(*)(*)60BÜLENT BULGURLUMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ6.325.105,59İSTANBUL61(*)(*)(*)(*)62ONUR ÇETİNCEVİZKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ6.049.086,97ANKARA63(*)(*)(*)(*)64AYDIN DOĞANKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ5.848.269,97İSTANBUL65MUHARREM YILMAZSÜT İMALATI5.784.258,75BURSA66(*)(*)(*)(*)67(*)(*)(*)(*)68ZEKERİYE KONUKOĞLUKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ5.713.296,03GAZİANTEP69TURGAY CİNERKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ5.595.580,93İSTANBUL70(*)(*)(*)(*)71(*)(*)(*)(*)72ŞÜKRÜ KARAGÜLKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ5.535.686,34BURSA73(*)(*)(*)(*)74ADEM SAKKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ5.380.435,92BURDUR75EMİNE KAMIŞLIKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ5.373.707,41İSTANBUL76(*)(*)(*)(*)77(*)(*)(*)(*)78HÜSEYİN ERDOĞMUŞPARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI (KOLONYA HARİÇ)5.334.141,73İSTANBUL79(*)(*)(*)(*)80(*)(*)(*)(*)81MEHMET SİNAN DERELİKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ5.137.178,90İSTANBUL82FATİH KONUKOĞLUMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI5.125.099,22GAZİANTEP83ADİL SANİ KONUKOĞLUKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ5.102.497,88GAZİANTEP84AHMET FİRUZHAN KANATLIMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI5.001.903,71ESKİŞEHİR85(*)(*)(*)(*)86(*)(*)(*)(*)87HAKAN KONUKOĞLUKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ4.972.349,71GAZİANTEP88İZZET BAYRAKTARMOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ4.944.793,20İSTANBUL89(*)(*)(*)(*)90(*)(*)(*)(*)91GÜNSEN SOYUPAKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ4.876.337,50İSTANBUL92(*)(*)(*)(*)93KIVANÇ TATLITUĞBAĞIMSIZ MANKEN VE MODELLERİN FAALİYETLERİ4.816.064,38İSTANBUL94ARZUHAN YALÇINDAĞMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ4.739.280,32İSTANBUL95(*)(*)(*)(*)96(*)(*)(*)(*)97(*)(*)(*)(*)98(*)(*)(*)(*)99EROL KOHENKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ4.673.244,53İSTANBUL100MEHMET HALUK ÜNDEĞERDİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ (SÜTÜ İÇİN YETİŞTİRİLENLER HARİÇ)4.652.219,49İSTANBUL

(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler

(Bitti)