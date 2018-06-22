"Türkiye'nin yeni bir maceraya girme lüksü yok"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde yeni bir maceraya girme lüksü yoktur. Günümüzde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, meşgul olunan terör belasına karşı gerçekleştirilen askeri harekatlar ve dış güçlerin emelleri ortadayken ülke yönetimini riske atmamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeliyiz." açıklamasını yaptı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde yeni bir maceraya girme lüksü olmadığını belirterek, halkın yola Erdoğan ile devam edeceği gerçeğinin tüm partilerce kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'deki genel çoğunluğun, Erdoğan'ın ülke açısından "denge unsuru" olduğunu kabul ettiğini belirten Özgenç, şunları kaydetti:

"Yıkmak yerine yapmak mantığında olduğundan dolayı takdir kazanan, Türkiye gibi iki kıtada yer alan bir ülkede 16 yıldır doğru ve sağlam adımlar atarak yönetim sağlayan bir liderin yolundan devam etmek herkesin tercihi olacaktır. Nitekim diğer partilerin kapasiteleri, durumları, siyaset alışkanlıkları ve toplum geleneklerine karşı tavırları bellidir. Halkımız bu kriterleri değerlendirerek 24 Haziran seçimlerinde en doğru seçimi yapacaktır. Günümüzde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, meşgul olunan terör belasına karşı gerçekleştirilen askeri harekatlar ve dış güçlerin emelleri ortadayken ülke yönetimini riske atmamak için Erdoğan'ı desteklemeliyiz."





- "Yeni Türkiye için yüzde 50+1 sağlanmalı"





Özgenç, seçimlerde yüzde 50+1'in, Türkiye toplumunun genelinden destek almak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Yüzde 50+1 olarak tanımladığımız bu model Türkiye'de yapılan siyasetin kabul edilebilir hale gelmesi açısından son derece önemli imkanlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok kimlikli bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Özgenç, "Ülkemizde yaşayan hiçbir grup, Türkiye'de çoğunlukçu bir iradeyle yüzde 50+1'i sağlayabilecek bir sosyolojik tabana ve bir sosyal desteğe sahip değildir. Hükümetin kuruluşunda yüzde 50+1'i alabilmek için her kimlikten oy almak gerekir. Bu nedenle yüzde 50+1'i almak demek, toplumun tamamından destek almak demektir. Yeni Türkiye için yüzde 50+1 sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Özgenç, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olacağını belirterek, milletin referandumdaki tercihiyle yürürlüğe giren yönetim sistemi kapsamında ilk kez seçtiği lideri onaylayacağını kaydetti.

Muhalefet partilerin seçim kampanyalarını Erdoğan karşıtlığı üzerinden sürdürmesinin hata olduğunu savunan Özgenç, şu görüşleri dile getirdi:

"Siyaseti bir kişiye karşıtlık üzerinden yapmaları iktidara geldiklerinde de çok fazla bir şey yapamayacaklarının göstergesidir. Görüşleri iki zıt kutup olan partilerin bir araya gelerek sağlam olmayan çatı aday çalışmaları bizlere bunu göstermiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi buldukları bu çatı yüne onları koruyamayacak bilhassa üstlerine yıkılacaktır. Muhalefet partilerine verilebilecek en iyi tavsiye tek kişi üzerinden siyaset yapmak yerine öncelikle ne yapacaklarını ve nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini halka sunmaları ve ortaya koymalarıdır. Türkiye gibi 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşayan insanların bu saatten sonra isteyecekleri şey daha fazla özgürlük, hakkaniyet, refah düzeyinin yükseltilmesi ve reformlardır."