Türkiye'nin yetenekli çocukları, T3 Vakfı'nda geleceğe hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), özel yetenekli çocukları geleceğe hazırlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitimlerine devam eden ve 60 bin öğrenci içerisinden sınavla seçilen bin 500 özel yetenekli ortaokul ve lise öğrencisi, kodlamadan nanoteknolojiye, geleceğin teknolojilerini öğreniyor.

Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle 2017 yılında yola çıkan T3 Vakfı, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile Türkiye'nin özel yetenekli çocuklarını Deneyap Teknoloji Atölyelerinde geleceğe hazırlıyor.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini amaçlayan Vakıf, Türkiye'nin yetenekli çocuklarına erken yaştan itibaren bilim ve teknoloji dersleri sunuyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde, yaşları 10 ile 16 arasında değişen öğrenciler eğitim görüyor. 2017 yılında yaklaşık 20 bin kişinin, 2018 yılında ise 40 binin üzerinde öğrencinin başvurduğu programa alımlar, yazılı sınav ve proje ödevi sonuçlarına göre yapılıyor.

İki yılda toplamda 60 binden fazla öğrenci arasından seçilen bin 500 öğrenci, halen İstanbul'da bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitimlerine devam ediyor.