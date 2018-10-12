Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Türkiye'ye 8 ayda 7 milyar dolar yabancı yatırım girdi

- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: - "Ağustos ayı itibarıyla ülkemize 7 milyar dolar doğrudan yatırım girdi. Bu, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı. 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz daha üzerinde kapatırız diye düşünüyoruz" - "Önümüzdeki süreçte yabancı yatırımlar adına Türkiye'yi çok daha parlak bir süreç bekliyor. Verilen destek ve teşvik çalışmalarının pozitif yansımaları çok daha kısa zamanda alınacak" - "Türkiye olarak, yatırım ortamının cazibesini koruyacak adımları atmaya devam ettiğimiz, reform süreçlerine, yapısal değişikliklere, atılması gereken ekonomik adımları atmaya devam ettiğimiz sürece siyasi ilişkiler ne olursa olsun ülkemize yatırım çekmeye devam edeceğiz"

Türkiye'ye 8 ayda 7 milyar dolar yabancı yatırım girdi
banner17

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'ye 7 milyar dolara yakın doğrudan yatırım girdiğini, bunun, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı olduğunu belirterek, 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz üzerinde kapatacaklarını düşündüklerini bildirdi.

Ermut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveninin devam ettiğini vurgulayarak, yatırımcıların, bir ülkedeki yatırım ortamının iyiliği ya da kötülüğüne bakarak o ülkede yatırım kararı aldığını söyledi.

Türkiye'nin yatırımcılar için hala cazip bir ülke olduğunu ifade eden Ermut, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı itibarıyla baktığımızda, ülkemize 7 milyar dolara yakın yatırım girdi. Bu, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı. Ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında, geçen seneye göre bir düşüş olmaması önemli fakat ülkemizin potansiyelinin doğrudan yatırımlar adına çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla daha fazla yatırım çekiyor olmamız lazım. 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz daha üzerinde kapatırız diye düşünüyoruz.

Türkiye olarak potansiyelimiz çok daha fazla. Pozitif olan şu; geçen seneye göre bir düşüş yaşamıyoruz, tam tersine 2018'i artışla kapatıyor olacağız. Şu an alınan yapısal önlemlerin de pozitif etkilerini son çeyrekte ve önümüzdeki senenin ilk yarısında görmeye başlayacağımızı düşünürsek, doğrudan yatırımlar anlamında pozitif bir yıla gireceğiz. Bu seneyi de son çeyreği itibarıyla 2017'ye göre daha iyi kapatacağız."


- "Türkiye'nin sıkıntılı süreçlerden geçmesi, Türkiye algısını değiştirmedi"


Arda Ermut, yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerden geçmesinin, yabancı yatırımcının gözünde Türkiye algısını değiştirmediğini belirterek, ideal politik ilişkilerin, pozitif olarak her zaman yatırımlara yansıyacağını söyledi.

Ermut, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcıların öncelikleri; kendi rakamları, gerçekler ve yatırım ortamı ile ilgili rakamlardır. Politik gelişmelerden yatırımcıların etkilenmesi, diğer bazı alanlara göre daha sınırlı... Özellikle Türkiye olarak, yatırım ortamının cazibesini koruyacak adımları atmaya devam ettiğimiz, reform süreçlerimizi, yapısal değişiklikleri, atılması gereken ekonomik adımları atmaya devam ettiğimiz sürece siyasi ilişkiler ne olursa olsun ülkemize yatırım çekmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde politik gelişmelerin, pozitif yansımaları olur. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanımızın ABD ve Almanya'ya ziyaretleri oldu. Orada özellikle ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğini gözlemlemiş olduk. Almanya'da yine, Alman yatırımcıların yuvarlak masa toplantımıza ilgisini gördüğümüzde, birebir görüşmelere baktığımızda, Almanya ile ilişkilerin, yine ekonomik anlamda ve yatırımcıların ilgisi anlamında devam ettiğini gördük."


- "Türkiye, yatırımcıların ilgisini çekmeye her zaman devam edecek"


Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Türkiye'nin, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye her zaman devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin bu anlamda yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştıracağını vurguladı.

Ermut, önümüzdeki süreçte yabancı yatırımlar adına Türkiye'yi çok daha parlak bir sürecin beklediğini, verilen destek ve teşvik çalışmalarının pozitif yansımalarının çok daha kısa zamanda alınacağını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda ErmutUluslararası Yatırımcı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1