Türkiye'ye havacılıkta güvenlik sertifikası

ANKARA (AA) - Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Türkiye'ye havacılık güvenliğinde gösterdiği başarıdan ötürü "ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası" verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ICAO belirli periyotlarla üye devletlere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Güvenlik alanındaki başarıları teşvik etmek amacıyla ICAO, "Havacılık Güvenliği Denetim Sistemi Kritik Unsurları Etkin Uygulama" oranlarını önemli ölçüde artıran ülkelere 2015'ten bu yana "Konsey Başkanı Havacılık Güvenliği Sertifikası" veriyor.



Bu kapsamda ICAO'nun söz konusu denetimlerdeki başarı oranlarını baz alarak yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye, "Havacılık Güvenliği Denetim Sistemi Kritik Unsurları Etkin Uygulama" başarı oranını yüzde 93,15'e yükselterek, sertifika almaya hak kazandı.

Söz konusu sertifikayı almak için etkin uygulama başarı oranında en az yüzde 15 artış kaydedilmesi ve Küresel Havacılık Güvenliği Planı'nda temel alınan asgari yüze 65'lik etkin uygulama başarısı sağlanması gerekiyor. Ayrıca üye ülke hakkında Ciddi Güvenlik Endişesi uyarısı bulunmaması, operasyonel etkin uygulamadan yine 65’in üzerinde bir başarıya sahip olma şartı koşuluyor.