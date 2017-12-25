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"Türkiye'ye Sudan'dan 4 dolara et ithal edebilir"

- Sudan Tarım ve Orman Bakanı Ijaimi: - "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz" - "Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz"

HARTUM (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ/GÖKHAN ERGÖÇÜN - Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." dedi.

Ijaimi, AA muhabirine, Türkiye ile Sudan arasındaki ortak tarım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla 2014 yılında Türkiye ile Sudan arasında iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Ijaimi, bu kapsamda 30 bin hektarlık pilot bölgede projenin test edildiğini belirtti. Bakan Ijaimi, projenin tümünün hayata geçirilmesi için gereken hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Ijaimi, söz konusu pilot bölgede çeşitli tohumların denendiğini, buradan alınacak sonuçların büyük ölçekli projeler için kullanılacağını ifade etti.

Sudan'da canlı hayvan üretim maliyetlerinin düşük olduğunu dile getiren Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." diye konuştu.

Ijaimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin önemine işaret ederek, bu çerçevede bakanlar ve iş dünyasının bir araya geldiğini söyledi. Türk iş adamlarının Sudan'daki yatırım fırsatları ve tarım sektörü konusunda bilgilendirildiğini anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sunacağını vurguladı.

Türkiye ve Sudan arasında çeşitli alanlarda stratejik iş birliği için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Ijaimi, "Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz." dedi.

TİGEM aracılığıyla 2014 yılında imzalanan anlaşma ile Sudan'da pilot çiftlik kurulması ve 5 farklı bölgede belirlenen arazilerde Türk girişimcilerin yatırım yapmasının önünün açılması hedefleniyor.

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