"Türkiye'ye şükran borçluyuz"

ANKARA (AA) - AYSU BİÇER - Uluslararası yardım kuruluşu CARE International Başkanı Michell Nunn, Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını Türkiye'nin üstlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye insani yardımda gösterdiği liderlik için hem şükran hem de destek borçluyuz. Bu yüzden birlikte yürüttüğümüz projelerle hükümetin çalışmalarını tamamlamayı umut ediyoruz." dedi.

Nunn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında yürüttükleri projeyle, ilk olarak Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da yaşayan ve iş fikri olan Suriyeli ve Türk kadınları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin birkaç ay önce başlamasına rağmen mikrokredi kullanan kadınların hayatında yaşanan ekonomik ve sosyal değişimin umut verici olduğunu dile getiren Nunn, "Suriyeli kadınlar aldıkları küçük kredilerle kendi işlerini kurmaya çalışıyor, konuştuğum kadınlar arasında reçel yapıp satan, kendi güzellik ürünlerini pazarlayanlar vardı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini anlatan Nunn, "Türk hükümeti projeyi hem Suriyeli ve Türk kadınlar arasında dayanışmayı sağlayacak hem de onların öz güvenlerini artırarak ekonomik karar verme yeteneklerini geliştirecek bir fırsat olarak görüyor. " ifadesini kullandı.

Nunn, CARE olarak Türkiye'de 2013'ten beri faaliyette bulunduklarına işaret ederek, "Özellikle Suriye krizinden etkilenenlere insani yardım sağlama konusuna yoğunlaştık. CARE Türkiye halen il göç idareleri başta olmak üzere diğer kamu kurumları ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde Suriyeli sığınmacıların ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor." dedi.

Türkiye'nin, Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını üstlendiğini vurgulayan Nunn, "Türkiye'ye insani yardımda gösterdiği liderlik için hem şükran hem de destek borçluyuz. Bu yüzden birlikte yürüttüğümüz projelerle hükümetin çalışmalarını tamamlamayı umut ediyoruz." diye konuştu.

- Mikrokredi diğer illerde de uygulanabilir

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de eylül sonuna kadar yüzde 60'ı Suriyeli olmak üzere 900 ihtiyaç sahibi kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Akgül, "CARE ile yaptımız değerlendirmeler oldukça olumlu. İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmelerde Mardin, İstanbul ve Adana gibi illerde de çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirttiler. Eğer başlattığımız pilot proje başarılı olursa hükümetin yapacağı değerlendirmelerden sonra projeyi söz konusu illerde de sürdürebiliriz." dedi.

- Mikrokredi programı

Türkiye dahil 175 ülkede uygulanan program 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin yanı sıra Time dergisince "Dünyayı Değiştiren 10 Fikirden Biri" olarak gösterildi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında yürütülen projenin ilk yılı için 540'ını Suriyeli kadınların oluşturacağı 900 kadına 1 milyon 125 bin liralık mikrokredi sağlanması hedefleniyor.

- CARE

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), Dünya çapında yoksulluğun sonlandırılması için çalışan küresel aktörlerin başında geliyor.



Yoksulluğun en önemli sebeplerinden olan temel gıda, sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerine erişim gibi sorunları hedef alan CARE 1945'ten beri faaliyetlerine devam ediyor.

Care, 2018'de 94 ülkede bin 33'den fazla yoksullukla savaş, kalkınma ve insani yardım projesiyle 100 milyondan fazla insana ulaştı.