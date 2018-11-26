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"Türkiye'ye tamamen sadığız"

- BBVA İletişim Ofisi: - "Türkiye'ye tamamen sadığız"

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MADRİD (AA) - Garanti Bankası'nın hakim ortağı olan İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Garanti'deki paylarını satacağı yönündeki iddialara ilişkin "Türkiye'ye tamamen sadığız." açıklamasında bulundu.

BBVA İletişim Ofisi'nden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yayımlanan bir habere istinaden şu açıklamayı yapabiliriz: Türkiye'ye tamamen sadığız." denildi.

Diğer yandan AA muhabirinin Garanti Bankası yetkililerinden gün içinde edindiği bilgilere göre, bankanın hakim ortağı olan İspanyol BBVA'nın, Garanti Bankası'ndaki hisselerinin satışı için çalışmalara başladığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

İspanya'da bir internet sitesinde çıkan haberin aslı astarı olmadığını vurgulayan yetkililer, BBVA'nın Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu ve Türkiye'den çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
BBVAGaranti Bankası
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