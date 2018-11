"Türkiye'yi çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz" - Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan: - "The Commercial Bank olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi 2013 yılından bu yana artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Türkiye'yi orta ve uzun vadede çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz" - "Alternatif Bank, The Commercial Bank'la birlikte büyük hedefleri, attığı kararlı ve istikrarlı adımlarıyla, her iki ülke için ekonomik ve toplumsal değer üretmeye devam edecek" - Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Önümüzdeki dönemde ülkemizin büyüme yolculuğunda katma değer sunacak reel sektöre ve üretime daha fazla danışmanlık vererek, bilgi ve sermaye aktarmaya kararlıyız"

13 Kasım 2018 Salı 15:22