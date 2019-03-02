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"Türkiye'yi hayvan sağlığı üssü yapalım"

- Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi: - "Türkiye'yi dünyanın hayvan sağlığı ve bakımı üssü yapmak istiyoruz" - "Ülkemize gelen turistler hayvanlarını da getirsinler. Aşılarını, muayenelerini, sağlık sorunları var ise ameliyatlarını burada yapalım"

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ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye'yi dünyanın hayvan sağlığı ve bakımı üssü yapmak istediklerini belirterek, "Ülkemize gelen turistler hayvanlarını da getirsinler. Aşılarını, muayenelerini, sağlık sorunları var ise ameliyatlarını burada yapalım." dedi.

Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı atılımlara dikkati çekti. Avrupa, ABD ve Orta Doğu ülkelerinden birçok insanın tedavi olabilmek için Türkiye'ye geldiğini belirten Tanrıverdi, böylece ülkenin sağlık turizminin canlandığını ifade etti.

Tanrıverdi, veteriner hekimlerin de Türkiye'yi dünyanın hayvan sağlığı ve bakımı üssü yapmak istediklerini dile getirerek, "Bu mümkündür. Ankara'da 250 ayrı hayvan kliniğimiz bulunmakta. Ülke genelinde yeteri kadar kliniğimiz, hayvan hastanelerimiz mevcut. 40 bine yaklaşan veteriner hekim sayısı, 28 aktif veteriner fakültesi, hayvan bakım merkezlerimiz, rehabilitasyon birimlerimizle birlikte bunu başarabiliriz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında görevli uzman veteriner hekimler ve bakım teşkilatı ile AB başta olmak üzere tüm dünyanın hayvanlarını tedavi etmeye, bakımlarını gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurgulayan Tanrıverdi, İtalya'da orta düzeyde hastalığı bulunan bir hayvanın, veteriner hekime götürülmesi durumunda ortalama 200 avrodan fazla ücret ödendiğini ifade etti.

Tanrıverdi, hayvan ameliyatlarının bin 500 avrodan başladığına dikkati çekerek, Türkiye'de hayvan tedavi ücretlerinin, Avrupa, ABD ve Orta Doğu ülkelerine göre çok daha ucuz olduğunu söyledi.

Batılı gelişmiş ülkelerde hayvanların bakım ve tedavileri için yüksek bütçe ayrıldığını belirten Tanrıverdi, hayvan sağlığı ve bakımının yeni bir turizm alanı olabileceğini bildirdi. Tanrıverdi, hayvan hastaneleri, veteriner hekimler, klinikler, veteriner fakülteleri ile bu işe talip olduklarını yineledi.

Türkiye'yi ziyaret edecek turistlere seslenen Tanrıverdi, şunlar kaydetti:

"Ülkemize gelen turistler yanlarında hayvanlarını da getirsinler. Aşılarını, muayenelerini, sağlık sorunları var ise ameliyatlarını burada yapalım. En gelişmiş teknik cihazlara sahibiz, önemli hastalıkların tedavisinde veteriner hekimlerimiz yeterli tecrübeye sahipler. Hayvan hastanelerimiz, kliniklerimiz şehrin en güzel yerinde, modern imkanlara sahipler. Veteriner hekimlerimizin büyük bir kısmı yabancı dil biliyor."

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Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri OdasıEvcil HayvanHayvan SağlığıHüseyin Tanrıverdi
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