'Türkiye'yi teknoloji merkezi olarak kullanacağız'

ANKARA (AA) - Çin’in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jane Chen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak Türkiye'deki yatırımlarını gelecek iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun yanında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ağının ZTE'nin ülkede yatırım yapmasında etkili olduğunu vurgulayan Jane Chen, "Türkiye'nin genç nüfusu, coğrafi konumu bizi yatırım için cezbetti. Turkiye'yi Avrupa pazarımızın ihtiyaçlarını da karşılamak üzere teknoloji merkezi olarak kullanacağız." ifadesini kullandı.

Jane Chen, hissedarı oldukları Netaş'ın 50 yıldır faaliyette bulunan bir işletme olarak bölgede pazara hakim, ürün portföyüne sahip bir firma olduğunu anlatarak, ZTE'nin sunduğu bilişim çözümlerini Netaş'ın müşteri servisiyle bütünleştireceklerini bildirdi.

Gelecek iki yılda ZTE'nin global çapta portföyünü iki katına çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Jane Chen, "Umarız bunu Türkiye'de de başarabiliriz. İşlerimizi Türkiye'de iki katına çıkarmaya çalışacağız. Bu müşterilerinin ihtiyaçlarının nasıl şekilleneceğine bağlı." diye konuştu.

"Hedef 5G'nin lideri olmak"

Jane Chen, yatırımlarının müşteri ihtiyaçları, pazarın yapısı ve bağlı ortaklıklarının hedeflerine göre şekillendiğini aktararak, Netaş gibi bağlı ortaklıklarına destek verdiklerini söyledi.

ZTE'nin iki borsaya kote olduğunu, 80 binden fazla çalışanı ve 20'den fazla Ar-Ge merkeziyle 160 ülke ve bölgeye hizmet sunduğunu dile getiren Jane Chen, global olarak 5G teknolojisinde lider firma olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Jane Chen, şunları kaydetti:

"Bu stratejiyle kesinlikle birçok alanda yatırım yapmalıyız. Gelirimizin yüzde 10'unu Ar-Ge yatırımlarına ayırmaya devam etmeliyiz. Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak 5G inovasyon teknolojisinde pazardan alacağımız payı da artırabiliriz. Şirket dışında ise kesinlikle daha fazla sermaye yatırımı yaparak ZTE ailesine bağlı ortaklıklar yoluyla daha fazla güç katmalıyız."