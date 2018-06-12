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Turkland Bank'ta hisse devrine izin

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Turkland Bank AŞ'de hisse devrine izin verdi.BDDK, Turkland Bank'ta hisse devrine izin verilmesine ilişkin kurul kararını internet sitesinde yayımladı.Turkland Bank'ta...

Turkland Bank'ta hisse devrine izin

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Turkland Bank AŞ'de hisse devrine izin verdi.

BDDK, Turkland Bank'ta hisse devrine izin verilmesine ilişkin kurul kararını internet sitesinde yayımladı.

Turkland Bank'ta yüzde 50 pay sahibi olan Bank Med s.a.l.'nin sahibi GroupMed Holding s.a.l.'nin ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle hisse devri talebinde bulunulduğu belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Ayman Hariri'nin bankadaki yüzde 21,12 oranındaki dolaylı payının yüzde sıfıra (0) düşmesine ve OLT Holding s.a.l. ile OLT Holding s.a.l.'de yüzde 99,99 pay sahibi olan Ala Alkhawaja'nın bankada yüzde 21,12 oranında, Teaminvest Holding s.a.l.'nin bankada yüzde 12,5 oranında dolaylı pay sahibi olmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

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BDDKHisse DevriTurkland Bank
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