Türkmenistan'daki en büyük Türk şirketinde planlı ayrılık tamamlandı

Adı yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirdiği önemli projelerle birlikte anılan Polimeks, anıtsal kamu yapılarından ticari komplekslere, hastane ve arıtma tesisi gibi teknik işlevi yoğun projelerden konut sitelerine kadar uzanan geniş bir portföyün sahibi. Türkmenistan’da yaptığı önemli projelerle adından söz ettiren Grup aynı zamanda turizm sektörünün de önemli yatırımcılarından. Bir dönemin en güçlü inşaat şirketlerinden olan Polimeks’in kuruluş hikayesi herkese örnek olacak cinsten. Ortaklar Erol Tabanca, Abdullah Gözener ve Cem Siyahi’nin birliktelikleri çocukluk yıllarına dayanıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Tabanca, başkan yardımcılıklarını Siyahi ve Gözener yürütüyordu. Yürütüyordu diyoruz, çünkü 33 yıllık ortaklık bir plan dahilinde sonlandırılmış. Hemen belirtelim bu planlı bir ayrılık. Üç arkadaşın dostluklarında hiçbir değişiklik yokmuş.

Gelelim ayrılış gerekçesine. Üç ortak 30 yılda Polimeks’i bir yere getirdi. Şimdi ikinci kuşak büyüdü ve işlerin başlarına geçmeye başlayacak. Üç ortak çocukların aldıkları eğitimleri düşünerek yönetebilecekleri bir modellemeye gitmek istemişler ve birlikte bir karar vermişler. Müteahhitlik yerine daha kolay yönetilebilecek bir yapı oluşturmuşlar ve bu çerçevede inşaat ve müteahhitlik sektöründen çıkma kararı almışlar. Bu karar sonrası üç ortak ayrı yollara gitmeye karar vermiş. Polimeks’in web sitesinde yönetim kurulunda üç ortak gözükse de Ticaret Sicil’de resmi işlemler tamamlanmış ve ortaklık resmen bitmiş.

Polimeks İnşaat ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca turizm ve gayrimenkul sektöründe ilerleyecekmiş; hem Türkiye’de hem de yurtdışında turizm alanlarında yatırımlarını artıracakmış. İngiltere, Hollanda ve Orta Avrupa ülkelerinde otel yatırımları olacakmış. Bu oteller butik otellerden biraz daha lüks olacakmış. Ayrıca rezidans yatırımları da yapacakmış. Karaköy’de yapımı devam eden otel yatırımı da bu çerçevede rezidansa dönüştürülüyormuş. Tabanca, sürpriz bir başka sektörde de olabilirmiş. Ortaklardan Cem Siyahi ise Hollanda merkezli işler yapacakmış. Abdullah Gözener’in de yine Avrupa ülkelerinde girişimleri olacakmış...