KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki 1,9 milyon ton taşıma kapasiteli Türkoğlu Lojistik Merkezi faaliyete başladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasından (KMTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkoğlu Lojistik Merkezinden 16 vagonla ilk blok konteyner tren seferi İskenderun Limanı'na gerçekleştirildi.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın 2,2 milyar dolar olan dış ticaret hacminin bu tesisle çok daha ileri seviyeye ulaşacağını belirtti.

Kentte üretilen ürünlerin yine buradan ihraç edilmesi, ihracat kalitesine sahip birçok ürünün Kahramanmaraş'tan yurt dışına gönderilerek katma değer oluşturulması bakımından merkezin hayata geçmiş olmasının önemine dikkati çeken Zabun, "Şehrimizin ihracatta operasyon kabiliyeti ve nitelik artışını sağlayacak projelerden birisi Türkoğlu Lojistik Merkezidir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hükümetimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza, projenin şehrimize kazandırılmasında emeği bulunan tüm siyasetçilerimize, ilimiz iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Odalarının öncelikli çalışma alanlarından birisinin lojistik merkezi olduğunu aktaran Zabun, 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi ile Türkoğlu Lojistik Merkezinin Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldığını bildirdi.

Merkezin 16 vagonla ilk seferini yaptığını belirten Zabun, ilk blok konteyner tren seferinin İskenderun Limanı'na gerçekleştirdiğini kaydetti.

Zabun, TCDD yatırım programı kapsamında 80 milyon lira bütçeyle yapılan merkezin, 331 bin 500 metrekare konteyner stok alanıyla özel sektöre ve ihracata çok önemli katkı sağlayacağını ifade etti.