TÜRKONFED heyeti Ankara'da temaslarda bulundu

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) heyeti, temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüşme gerçekleştirdi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu başkanlığındaki heyet, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

TÜRKONFED heyeti iki gün süren görüşmeler kapsamında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüştü.

Bölgeler arası gelir dağılımındaki eşitsizlikten iş dünyasında kadına, mesleki eğitimden KOBİ merkezli politikalara, yargı bağımsızlığı ve demokrasiden, Anadolu 4.0'a ve yerelden ulusala ve küresele uzanan yeni kalkınma modeli politika önerileri hakkında bakanlıklara bilgi vererek önerilerini paylaşan TÜRKONFED heyeti, 2019'a kadar ekonomik ve yapısal reformlara ağırlık verilmesini talep etti.





- Bakım sigortası, aile kreş fonu ele alındı





TÜRKONFED, Ankara temasları kapsamında ilk görüşmeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile gerçekleştirdi.

Heyet, görüşmede TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu'nun (TÜRKONFED İDK) çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Daha önce 2007 ve 2014'te hazırlanan "İş Dünyasında Kadın" raporlarında yer alan politika önerilerini hatırlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 19 Ekim'de TÜRKONFED-UNDP ve UNWOMEN iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Kadın Zirvesi'nde tanıtımı yapılacak 3. İş Dünyasında Kadın Raporu'nun ilk iki faz sonuçlarını da paylaştı.

TÜRKONFED İDK Başkan Yardımcısı Münevver Uğurlu ise 2015 yılına kadar olan 5 yıllık dönemde yaklaşık 1 milyon kadının çocuk bakımı, yaklaşık 112 bin kadının ise yaşlı bakımı nedeniyle iş hayatını bıraktığının TÜRKONFED raporuyla tespit edildiğini belirtti.

Kadınların sadece iş hayatına katılımı değil, iş hayatındaki kadınların da bakım sorumlulukları nedeniyle çalışmaktan vazgeçmeyecekleri bir sistemin oluşturulması gerektiğinin ifade edildiği görüşmede, kız çocuklarının okul terklerinin azaltılmasının yanı sıra meslek lisesi ve meslek yüksekokullarına devamlılıklarının sağlanmasının, kadınların emek piyasasında sahip oldukları beceri ve yeterlilikleri artıracağına dikkat çekildi.

Görüşmede bakım sigortası, aile kreş fonu, kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal güvenliğe erişimleri, işverene ücret ve sigorta primi desteği ile kreş hizmetlerinin kalitesinin artırılması gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.





- İkinci görüşme Adalet Bakanı Gül ile yapıldı





TÜRKONFED Heyeti, ikinci görüşmeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yaptı.

Görüşmede, yargı bağımsızlığı, küçük yatırımcının korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda Türkiye'nin diğer ülkelerin gerisinde kaldığına dikkat çekilirken, global rekabette yargıdaki kalitenin ekonomik olarak da geri dönüşünün önemine değinildi.

Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasinin şart olduğunu dile getiren TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, 2015 yılında referandum sürecinden çok önce hazırladıkları Yeni Anayasaya Doğru Raporu'nda ortaya koydukları politikaları da Bakan Gül'e aktardı.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin kurumsal ve zihinsel bir dönüşümle siyasi ve toplumsal olarak içselleştirilmesinin önemine değinilen görüşmede hayatın normal akışına dönülmesinin yerli ve yabancı yatırımcıların önünün açılması açısından önemli olduğuna değinildi.

Küresel rekabet endeksi sıralamasında "Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması" endeksinde 74'üncü sırada bulunan Türkiye'nin, yabancı yatırımcı gözünde "fikri hakların yeterince korunamadığı bir ülke" izlenimi yarattığına vurgu yapılan görüşmede, bu durumun Türkiye'ye teknoloji transferi ve yatırım yapılmasına engel teşkil ettiği belirtilerek iyileştirici adımlar konusunda öneriler sunuldu.





- Ar-Ge ve inovasyon desteği konusundaki reformların önemi





TÜRKONFED heyeti, Kalkınma Bakanı Elvan ile yaptığı görüşmede ise AB'nin "önce küçüğü düşün" ilkesinin Türkiye'de de tüm iş dünyası mevzuatında hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KOBİ'lerin ortaklık haklarının korunacağı yasal altyapıların kurulması gerektiğine değinen Kadooğlu, Ar-Ge ve inovasyon desteği konusundaki reformların önemini vurguladı.

Dünya Ekonomi Forumunun Global İnovasyon Endeksi çalışmasına göre Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla enflasyon ve tasarruf oranı göstergelerinde son sıralarda yer aldığına dikkati çeken Kadooğlu, iç tasarrufların artırılmasının rekabet gücünü destekleyeceğini belirtti.

TÜRKONFED'in hazırladığı Kent-Bölge Raporu'nun ortaya koyduğu yerel kalkınma modeli önerisini de aktaran Kadooğlu, "Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi'ne" raporu ile TÜRKONFED olarak yerelden ulusala ve küresele uzanan sürdürülebilir kalkınmacı bir model yaratılabileceğini aktardı.

Görüşmede ayrıca KOBİ'lerde Dönüşüm ve KOBİ'lerde Finansmana Erişim raporlarını da hatırlatan Kadooğlu, Türkiye'nin ve tek tek illerin rekabet güçlerinin artırılması için gereken reformlara ilişkin politika önerilerini de paylaştı.