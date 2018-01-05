TÜRKONFED STEM eğitimini Anadolu'ya yayıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED), gençleri girişimci ekosistemi ile tanıştırmak ve teşvik etmek amacıyla geçen yıl İstanbul’da hayata geçirdiği “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesi, bu yıl Anadolu’ya yayılıyor.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, geleceğin girişimcilerini yetiştirmek ve Türkiye’de genç girişimcilik ekosistemi oluşturabilmek amacıyla geçen yıl İstanbul’da hayata geçirdiği “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesini, bu yıl “STEM Anadolu” adıyla farklı illerde de sürdürecek.

Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında ilk eğitim, 20 Ocak’ta Diyarbakır’da verilecek. Dört farklı ilde gerçekleştirilecek STEM Anadolu projesi kapsamında, yıl içinde toplamda 160 lise öğrencisi eğitim almaya hak kazanacak.

Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olan işsizlikle mücadelede, gençlerin inisiyatif alabilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla başlatılan ve bu yıl Anadolu’ya yayılan proje, sürdürülebilir kalkınmada gençlerin dinamizminin kullanılabilmesini hedefliyor.





- "Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin yaratıcılığına ihtiyacımız var"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "İşsizlik, Türkiye'nin kronik bir sorunu olmaya doğru giderken, özellikle genç işsizlikte ulaşılan son rakam, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında gençliğin dinamizmini yeterince kullanamadığımız gerçeğini ortaya koyuyor. Gençliğin, kariyer umutları ile iş dünyasının gençlikten beklentilerini, genç işsizlik rakamlarının ortaya koyduğu gerçeği de iyi analiz ederek doğru politikalarla yönlendirmek önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, dijital süreçlere hakim olan gençlerin şirketleri dönüştürme kapasiteleri üzerine gelişmiş ülkelerin, özellikle nitelikli insan kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar yaptığını belirtti.

Eğitimin, özellikle mesleki formasyonu artıracak modellerle desteklendiğinde, küresel rekabette fark yaratacağına da değinen Kadooğlu, şunları aktardı:

“Teori ile pratiğin dijital teknolojinin imkanlarıyla birleştirilmesi, özgüveni yüksek eğitimli ve kaliteli bir kuşağın yetiştirilmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. TÜRKONFED olarak geçen yıl İstanbul’da başlattığımız STEM Projesi ile üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğinin emin ellerde olmasını istiyorsak, gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve beklentilerine uygun girişimci ekosistemini oluşturmamız önem kazanıyor.

Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz STEM İle Girişimcilikte Yeni Ufuklar Projesi’ni Anadolu’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. TÜRKONFED’in en önemli çalışma alanlarından birisi eğitim ve girişimciliktir. Özellikle genç girişimciliğin desteklenmesini önemsiyoruz. STEM Anadolu sayesinde liseli gençlerimiz girişimcilik kültürü ile tanıştırırken, çok değerli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle melek yatırımcılara projeleri için destek arayacakları bir network de yaratmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin kalkınmasında gençlerimizin yaratıcılığına ihtiyacımız var."





- Bu yıl 160 öğrenci eğitim alacak





Proje kapsamında, bu yıl başvurular arasından seçilecek 160 lise öğrencisi eğitim alacak. Diyarbakır, İzmir, Ankara, Eskişehir illerinde 2'şer gün sürecek eğitimler için son başvuru tarihi ise 10 Ocak.Dört farklı gruba verilecek eğitimler; Diyarbakır’da 20-21 Ocak, İzmir’de 25-26 Ocak, Ankara’da 1-2 Şubat, Eskişehir’de ise 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerden sonra İstanbul’da düzenlenecek kapanış toplantısında, gençler, kendi iş fikirlerini sunabilme imkanı yakalayarak, melek yatırımcı, mentor ve girişimcilerle bir araya gelecek.

“STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” adıyla, ilk fazı geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirilen proje kapsamında, 30 lise öğrencisi girişimcilik eğitimlerinin ardından, geliştirdikleri fikirleri, şirket ve melek yatırımcılardan oluşan jüriye sunmuştu. Gençleri girişimcilik kültürü ile tanıştıran projenin ilk yılında sunulan girişim fikirleri arasında, kullanıcıların ilgi alanını doğru tespit ederek uygun kitap ve film önerisi yapan mobil bir uygulama; Hololens aracılığıyla henüz inşaat halindeyken evin tamamlanmış ve eşyalı halini gösteren mobil bir emlak uygulaması ve entegre edilebilir kalorimetre cihazı gibi projeler de yer almıştı.

Gençlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik derslerinin verildiği projeyle katılımcılar, "geleceğin yenilikçilik odaklı girişimcileri" olmaları yolunda cesaretlendiriliyor. İngilizce "kök" anlamına gelen ve Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan “STEM” alanlarında kariyere teşvik edilen lise öğrencileri, aldıkları eğitim sonrasında, projelerini melek yatırımcılara ve şirketlere sunuyor ve hayallerini gerçekleştirebilmek üzere mentor desteği alabiliyor.