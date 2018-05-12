TÜRKONFED’in Başkanı Orhan Turan oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Turan seçildi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, üyesi olan 29 federasyon ve 235 dernek ile bölgesel ve sektörel iş dünyası örgütlerinin çatı kuruluşu olan TÜRKONFED İstanbul’da gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Orhan Turan seçildi.

Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu Üyeleri de belirlenirken, bir önceki döneme göre yönetimdeki kadın üye sayısı yüzde 100 artarak, ağırlığını yüzde 23’e yükseltti.

TÜRKONFED'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Turan, "Bizler, TÜRKONFED’i oluşturan her bir sivil toplum gönüllüsü, gücümüzü aldığımız temel ilkenin, bağımsızlık ve gönüllülük esaslı yapımız olduğunun bilincindeyiz. Bizler, asıl potansiyelimizin, birlikte çalışarak üretmekten, bizi biz yapan temel değerlere bağlı kalmak ve geleceğe taşımaktan geçtiğini biliyoruz. TÜRKONFED’in en önemli başarısının Türkiye’nin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası örgütlerini yani SİAD’ları konfederasyon çatısı altında biz olma bilinciyle bir araya getirmesinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED'in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Abdulnasır Duyan, Ali Avcı, Ali Eroğlu, Ali Tekin Çelik, Aydın Buğra İlter, Batu Aksoy, Buket Eminoğlu Pilavcı, Burç Baysal, Celal Ögücü, Erdal Akarsu, Esin Güral Argat, Faruk Ekinci,Gültekin Okay Salgar, Hasan Küçükkurt, Hüseyin Öztürk, İbrahim Yılmaz, İrem Oral Kayacık, Mehmet Gün, Mehmet Salih Özen, Metin Yılmaz, Murat Kolbaşı, Nergiz Çifçi, Nur Ger, Orhan Turan, Ozan Diren, Öner Çelebi, Ramazan Kaya, Reyhan Aktar, Sanem Oktar, Selahattin Balkan, Serpil Veral, Soner Aygün, Suat Çalbıyık, Suat Çiftçi, Süleyman Sönmez, Ural Aküzüm, Yahya Alper Bektaş, Yiğit Savcı, Yurdum Hasgül Çağatay, Zeyyat Kafkas."