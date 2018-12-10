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TÜRKPATENT Başkanı Asan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Asan, oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince...

TÜRKPATENT Başkanı Asan, AA'nın
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ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Asan, oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceledi ve oyunu kullandı.

Bütün karelerin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Asan, "haber" kategorisindeki 18 fotoğraf arasından, İstanbul'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Asan, 15 fotoğrafın yer aldığı "yaşam" kategorisinde ise tercihini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", 16 fotoğrafın yer aldığı "spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarından yana kullandı.





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AA Yılın FotoğraflarıHabip AsanTÜRKPATENT
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