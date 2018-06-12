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TÜRKPATENT ile İşyurtları Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında sınai mülkiyet hakları konusundaki çalışmalarda iş birliğinin artırılmasını içeren protokol...

TÜRKPATENT ile İşyurtları Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında sınai mülkiyet hakları konusundaki çalışmalarda iş birliğinin artırılmasını içeren protokol imzalandı.

TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar, yaptığı konuşmada, iş birliği protokolü ile iki kurumun ortak çalışma yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Başpınar, "Bizim ülke olarak sahip olduğumuz mirası korumak ve tanıtmak için coğrafi işaretleri bir araç olarak görmemiz gerekiyor. Coğrafi işaretler kalite ve güvenin sürdürülmesinde bir aracıdır. Patent olsun, tasarım olsun, marka olsun, hak sahibine bir hak sağlarken, coğrafi işaretler belirli bir yöreye katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın coğrafi işaret açısından atılım yılı olduğunu, 100 yeni tescil gerçekleştirdiklerini, coğrafi işaret alanında tescili olmayan ilin kalmadığını vurgulayan Başpınar, "350 coğrafi işaret tesciline Türkiye kavuşmuş durumda. Yine 400 civarında coğrafi işaretin başvurusu devam ediyor." dedi.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan da hükümlü ve tutukluları bir değer olarak kabul ettiklerini belirterek, "Hükümlülerin topluma faydalı bir birey olmaları ve yeni meslek edinmeleri noktasında gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Atan, söz konusu protokolle yeni bir iş birliğine adım atacaklarını aktararak, TÜRKPATENT'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuİşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat AtanTÜRKPATENT
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