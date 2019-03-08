ANKARA (AA) - Türksat AŞ, 12-14 Mart'ta Dubai'de gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2019"a katılmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat AŞ, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde 12-14 Mart'ta ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, ultra HD 8K yayınını ve SOTM (Satcom On The Move) antenini sergileyecek.

CABSAT 2019 kapsamında, Türksat'ın uydu haberleşme ve kablo yayıncılığı alanlarındaki en yeni hizmetleri, sektör temsilcilerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Doğu yörüngesinde (50 derece) bulunan Türksat 4B haberleşme uydusu üzerinden verilen ve en üst düzey yayıncılık teknolojisi olan ultra HD 8K yayın Türksat standında gösterilecek.

Stantta yerini alacak olan Türksat'ın ürettiği SOTM anteni de hareketli araçlar için denizde, karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlıyor.