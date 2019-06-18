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Türksat, engelliler ve yaşlılar için sponsor oldu

Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu yarın Ankara'da Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak.

Türksat, engelliler ve yaşlılar için sponsor oldu
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Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu yarın Ankara'da Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayesindeki sempozyum Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.

Sempozyumla engelli olması ve yaşlılığı nedeniyle hareket kısıtlılığı olan bireylerin yeteneklerinin açığa çıkarılması ve aktif iş yaşamına katılımları hedefleniyor.

Engelli ve yaşlıların, yaşamın her alanına erişilebilmelerini ve ihtiyaç duydukları her bilgiye ulaşmalarını amaçlayan sempozyum, Türksat'ın tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

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TürksatSponsorEngellilerde Ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu
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