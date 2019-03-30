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Türksat, "Fintech Week'19"a iletişim sponsoru olacak

ANKARA (AA) - Finansal İnovasyon Platformu tarafından 2-5 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Fintech Week'19" Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Fintech...

Türksat,
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ANKARA (AA) - Finansal İnovasyon Platformu tarafından 2-5 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Fintech Week'19" Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Fintech Week'19", İstanbul Beşiktaş Stadyumu'nda 2-5 Nisan'da düzenlenecek.

Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda finansal teknolojilere ilişkin yenilikçi ürünler ve girişimler katılımcılara aktarılacak.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikte, 25 başlıkta 40 farklı oturum düzenlenecek, yedi farklı sektörden 100'ün üzerinde konuşmacı, binin üzerinde katılımcıya hitap edecek.

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Fintech Week'19Türksat AŞ
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