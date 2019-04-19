Türksat, ICAIAME 2019'u canlı yayınlayacak

ANKARA (AA) - Uluslararası Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamalı Matematik Konferansı 2019 (ICAIAME 2019/UMYMK) Türksat tarafından canlı olarak yayınlacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ICAIAME 2019, Antalya'da 20-22 Nisan'da şirketin iletişim sponsorluğunda düzenlenecek.

Türksat tarafından canlı yayınlanacak konferansta ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen, uzman, "yapay zeka ve uygulamalı matematik" alanında ulaşılan son noktayı tartışmak üzere bir araya gelecek.

Ulusal çapta ilk olma özelliğini taşıyan konferansta, Türksat e-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörü Ahmet Yapıcı Türkiye'de "Dijital Dönüşüm Politikaları" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılacak.

