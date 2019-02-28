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Türksat Kablo'dan iki yeni kampanya

ANKARA (AA) - Türksat Kablo tarafından iki yeni kampanya başlatıldı. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "hepsi bir arada" paketi ile 100 Mbps akıllı sınırsız Kablonet, Kablo TV Üst Paket, Analog Kablo TV, Altın Sinema...

Türksat Kablo'dan iki yeni kampanya
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ANKARA (AA) - Türksat Kablo tarafından iki yeni kampanya başlatıldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "hepsi bir arada" paketi ile 100 Mbps akıllı sınırsız Kablonet, Kablo TV Üst Paket, Analog Kablo TV, Altın Sinema Paketi, National Geographic+ Paketi, Filmbox Live Paketi, Kablo Ses Her Yöne 50 Dakika Paketi ve interaktif kutu kiralama hizmeti 24 ay taahhüt karşılığında 99,99 liraya, 12 ay taahhütlü seçeneği ise 109,99 liraya sunulacak. Bunlara ek olarak müşterilerden Kablonet ve Kablo TV aktivasyon ücreti talep edilmeyecek.

Türksat Kablo, Docsis 2.0 Devam Kampanyasıyla Kablo TV Giriş Paketi, Analog Kablo TV ve 10 Mbps 50 GB kotalı (Duran kotalı) tarifesini 24 ay taahhüt karşılığında 40,99 lira ile sunacak. Bunun yanında ilk ay Üst Paket ve Altın Sinema Paketi şifresiz verilecek.

Türksat Kablo'nun, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda tüm hanelere 100 Mbps’lik yüksek hızda ve ekonomik internet hizmeti sunmak istediği kaydedildi.

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Ekonomik InternetInternetKablonetTürksat Kablo
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