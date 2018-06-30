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Türksat, SEDEC 18'in iletişim sponsoru oldu

Türksat AŞ, 3-5 Temmuz'da gerçekleşecek savunma ve güvenlik konferansı SEDEC 18'in (Security and Defense Conference) iletişim sponsoru oldu. Türksat AŞ, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularında uluslararası...

Türksat, SEDEC 18'in iletişim sponsoru oldu

ANKARA (AA) - Türksat AŞ, 3-5 Temmuz'da gerçekleşecek savunma ve güvenlik konferansı SEDEC 18'in (Security and Defense Conference) iletişim sponsoru oldu.
Türksat AŞ, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularında uluslararası bir organizasyon olan SEDEC 18'e katılacak.
Ankara'da Congressium'da 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.
Etkinlik kapsamında, Türksat Uydu Programları Direktörü Selman Demirel, "Sınır Güvenliği Teknolojileri" oturumunda bir sunum yapacak. Etkinlikte, Türksat'ın faaliyet alanlarına yönelik görüşmelerin yanı sıra, kurulacak Türksat standında ürün ve hizmet tanıtımı yapılacak.

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Türksat AŞSEDEC 18Savunma Ve Güvenlik Konferansı
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