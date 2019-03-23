Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin food istanbul dünya
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Yeni başkan Eresin oldu
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi

Türksat'ın "Model Uydu Yarışması"na rekor başvuru

ANKARA (AA) - Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri arasında bu yıl dördüncü kez düzenlenecek "Model Uydu Yarışması"na çok sayıda başvuru yapıldı. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya...

Türksat'ın
banner17

ANKARA (AA) - Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri arasında bu yıl dördüncü kez düzenlenecek "Model Uydu Yarışması"na çok sayıda başvuru yapıldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından da başvuru alınan yarışmaya Türkiye'deki 51 farklı üniversiteden 95 takımda yer alan 470 öğrenci kayıt yaptırdı.

Başvuru gerçekleştiren 95 takımdan 82'si kabul edildi, plan ve organizasyon raporunu teslim eden yurt içinden 71 takım ön tasarımların yapıldığı, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde yapılacak test planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama olan PDR etabına geçmeyi başardı.

Yurt dışından katılım sağlayacak takımlar ise 2 Nisan'da modeluydu.org sitesinde ilan edilecek. Yarışma 6 etapta gerçekleştirilecek. Uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak ve birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Model Uydu YarışmasıTürksat AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5