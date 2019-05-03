Türksat'ın SOTM anteni ABD'de görücüye çıkacak

ANKARA (AA) - Türksat'ın geliştirdiği denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan SOTM anteni, dünyanın en önemli uydu iletişimi etkinliklerinden "Satellite 2019" fuarında sergilenecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, "Satellite 2019" fuarı, 6 Mayıs'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek.

Fuarda Türksat’ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımın yanı sıra, haberleşme uydularıyla ilgili önemli görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Türksat geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Aselsan, TAI ve Profen firmaları ile fuara katılacak.

Program kapsamında Türksat, hedef pazarındaki etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimi yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımak yolunda iş birlikleri yapmayı planlıyor.

Fuar kapsamında Türksat, uydu haberleşme alanlarındaki en yeni hizmetlerini sektör temsilcilerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Türksat tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan SOTM (Satcom On The Move) anteni (1 marine ve 1 kara tipi) şirketin standında sergilenecek.