Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Türksat'tan Model Uydu Yarışması

ANKARA (AA) Türksat AŞ tarafından üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen Model Uydu Yarışması'nın ikincisi 7-9 Eylül 2017'de kurumun Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Türksat AŞ'den yapılan açıklamada,...

Türksat'tan Model Uydu Yarışması

ANKARA (AA) Türksat AŞ tarafından üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen Model Uydu Yarışması'nın ikincisi 7-9 Eylül 2017'de kurumun Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, kurum tarafından Türkiye'de ilk defa geçen yıl üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik Model Uydu Yarışması düzenlendiği hatırlatıldı.

Türksat'ın, Model Uydu Yarışması'yla uzay ve uydu teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini hedeflediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu yarışmayla öğrenciler, düşük maliyetlerle gerçek uzay projesi deneyimi kazanacak. Yarışma, mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme becerisiyle disiplinler arası çalışma tecrübesi sağlayacak. Ayrıca öğrenciler, farklı üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı ve sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı da bulacak."

Model Uydu Yarışması'nın ikincisinin 7-9 Eylül 2017'de Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, yarışmada dereceye girenlere anlaşmalı teknoloji mağazalarından hediye çeki verileceği kaydedildi. Hediye çeki tutarları, birinci takım üyeleri için 2 bin lira, ikinci takım üyeleri için bin 500 lira ve üçüncü takım üyeleri için bin lira olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Model UyduTürksat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5