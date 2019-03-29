Türksat'tan satış ve kar rekoru

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türksat AŞ, coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere ve televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen geçen yıl tarihinin en yüksek net satış ve kar rakamlarına ulaştı.

AA muhabirinin, Türksat'ın faaliyet raporundan derlediği bilgiye göre, şirket, ülkenin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmeye ve fark yaratan işlere imza atarak sağlam temeller üzerinde yükselmeye çalışıyor.

Coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere, televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen 2018 yılında, Türksat tarihinin en yüksek net satışları, faaliyet karı, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) ve dönem karı sonuçlarını elde etti.

Bu yıl 15. yılını kutlayacak olan şirket, 2018'de yüzde 35 büyüyerek net satışlarını 1,7 milyar liraya yaklaştırdı. Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 53,2 artışla 601 milyon liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise bir önceki yıla kıyasla 4,2 puan artarak yüzde 35,9 oldu. Geçen yılı 333 milyon liralık faaliyet karı ve 491 milyon liralık dönem karıyla tamamlayarak başarılı bir yılı geride bırakan şirketin, faaliyet karı yüzde 104, dönem karı ise yüzde 106 arttı.

Türksat, 2018'de uydu, kablo, bilişim alanlarına yaptığı 1,1 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin geleceğine katkı sağladı.

Uydu hizmetlerinde, birinci nesil Türksat 1B ve Türksat 1C haberleşme uydularıyla 1990'lı yıllarda başlayan serüven, bugün beşinci ve altıncı nesil uydular Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A üretim faaliyetleriyle planlandığı şekilde devam ediyor.

Kablo hizmetlerinde 4,1 milyona ulaşan kurulu kapasitesini diğer operatörlerin kullanımına açarak kaynak israfının önüne geçen şirket, böylece yeni gelir kaynakları oluşturdu.



Şirket, ayrıca bu yıl diğer operatörlerin altyapılarını kullanarak altyapısının olmadığı bölgelerde de hizmet vermeye hazırlanıyor.

e-Devlet Kapısı'nda 2,5 milyar işlem ile 40 milyonun üzerinde kullanıcının kamu hizmetlerinden daha hızlı ve rahat yararlanmasını sağlayan şirketin, bilişim projelerinde kamunun bilişim çözüm merkezi olmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

