Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Türkşeker piyasaya daha küçük paketlerle giriyor

- Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından Afyonkarahisar'da üretilen toz şekerlerinin 1, 2, 5 ve 25 kilogramlık paketlerde piyasa sunulabilmesi için kurulan tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı - Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Altunkalem: - "Türkşeker'in yeni paketleme tesisiyle kristal şekerin üreticiden tüketiciye kaliteli, temiz ve hijyenik ürünün daha ucuza ulaştırılmasını hedefliyoruz"

Türkşeker piyasaya daha küçük paketlerle giriyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından Afyonkarahisar'da üretilen toz şekerin 1, 2, 5 ve 25 kilogramlık paketlerde piyasa sunulabilmesi için kurulan tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası bünyesinde kurulan paketleme tesisinde düzenlenen törende, Türkşeker'in Türkiye'de ilk defa Afyonkarahisar'da paketleme tesisi kurduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'daki tesiste günlük 45 tonluk üretim gerçekleşeceğini belirten Altukalem, şunları kaydetti:

“Türkşeker'in yeni paketleme tesisiyle kristal şekerin üreticiden tüketiciye kaliteli, temiz ve hijyenik ürünün daha ucuza ulaştırılmasını hedefliyoruz. Türkşeker olarak biz de serbest piyasada dengeyi kurmak zorundayız. Biz bu alanda boşluğu gördük. Özel sektörden sonra oluşan boşluğu doldurarak, milletimize kaliteli ürünü daha ucuza ulaştırmak için bu tesisleri kurduk. Burada 1, 2, 5 ve 25 kilogram olarak paketlenen kristal şekerler, özel sektörden ucuz olacak. Buradaki tesisimizin ülkemize hayırlı olacağı inancındayız."

Türkşeker'in melastan şeker üretimi içinde Afyonkarahisar’da 100 milyon liralık yatırım yapacağını belirten Altunkalem, bu tesisin de Türkiye'de ilk olacağını aktardı.

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek paketleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya ile Hatice Dudu Özkal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda davetli katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Peketleme TesisiTürk Şeker
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5