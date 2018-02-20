Türkşeker üretimde yüzde 8 artış sağladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, 2017-2018 kampanya döneminde ülke genelinde 12 milyon 164 bin ton şeker pancarı alımı yaptıklarını belirterek, "11 milyon 613 bin ton şeker pancarı fabrikalarda işlenerek, 1 milyon 527 bin ton şeker üretimi yapıldı. Geçen yıl üretilen 1 milyon 404 bin ton şekere göre bu kampanya döneminde yüzde 8 artış sağlandı." dedi.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 şeker pancarı alım kampanyasını son dönemlerin en başarılı kampanyası olarak tamamladıklarını söyledi.

Kampanya döneminin çok verimli geçtiğini dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 12 milyon 164 bin ton şeker pancarı alımı gerçekleştirdik. 11 milyon 613 bin ton şeker pancarı fabrikalarda işlenerek, 1 milyon 527 bin ton şeker üretimi yapıldı. Geçen yıl üretilen 1 milyon 404 bin ton şekere göre bu kampanya döneminde yüzde 8 artış sağlandı. Bunun yanında teknolojik iyileştirmeler, şeker pancarının daha iyi şartlarda teslim alınması ve işlenmesine yönelik tedbirler neticesinde 187 milyon lira civarında kazanç elde ettik. Bu kampanya döneminde elde edilen değerler, tüm zamanlara göre en yüksek seviyedir."

Şeker fabrikalarında teknolojik iyileştirmeler yapıldığını ve yeni projeler başlatıldığını anlatan Yücel, bu sayede fabrikalar ve pancar üreticileri açısından olumlu sonuçlar elde edilmesinin sağlandığını vurguladı.

- Melastan şeker üretimi için çalışma başlatıldı



Yücel, Türkşeker’in "Melastan şeker üretimi" projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"100 ton civarında pancar işlediğimizde 14 ton şeker elde ederiz. Burada şeker alamadığımız, melas dediğimiz bir atık oluşuyor ve yaş pancar posası meydana çıkıyor. Posa hayvan yemi olarak kullanılıyor. Melası daha önce alkol, maya, kozmetik, kömür sanayisinde kullanıyorduk. Yani yan ürün olarak satıyorduk. Melasın içinde yüzde 50 oranında şeker var. Melastaki yüzde 50’lik şekeri tekrar alabilmemiz durumunda 100 ton pancardan alınan şeker 15,5 tona çıkacak. Dolayısıyla önceki gibi satmak yerine, melastaki şekeri alıp satmak işletmecilik açısından daha karlı olacak."

Söz konusu projenin pek çok ülkede uygulandığını söyleyen Yücel, "Ülkemizde de bu uygulamayı Türkşeker olarak ilk defa biz yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "Ülke çapında pazar oluşturma çabasındayız"

Yücel, Türkşeker'in ürünlerini daha önce sadece 50 kilogramlık polipropilen torbalar halinde satışa sunduğunu, bunun da marka değeri ve tüketim açısından bazı olumsuzluklara neden olduğunu dile getirdi.

Özel sektörle rekabet açısından bazı değişikler yaptıklarını anlatan Yücel, "Piyasanın talebine göre 1,5 ve 5 kilogramlık ürünlerle tüketiciye ulaşmak istedik. Bu çalışma için Afyonkarahisar ve Eskişehir’deki fabrikalarımızda tesisler kurduk. Yeni ürünlerimizi ülkemizin çeşitli noktalarında satışa sunduk. Geri dönüşler son derece olumlu. Zaten piyasa Türkşeker’den bunu talep ediyordu. Şimdi de ülke çapında pazar oluşturma çabasındayız." dedi.

- Özelleştirme çalışmaları

Yücel, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin özelleştirilmesine dönük çalışmalara değinirken de şunları kaydetti:

"Türkşeker çalışmalarını 18 yıldır özelleştirme faaliyetleri kapsamında yürütüyor. Zaman zaman fabrikalar satışa çıkarıldı. Kütahya ve Adapazarı şeker fabrikalarımızda hisse satışları yapıldı. Yine atıl arazi varlıklarımızın satışları gerçekleşti. Bu satışlar bizim dışımızda olup, Özelleştirme İdaresinin yürüttüğü çalışmalardır. Biz Türkşeker olarak çalışmalarımızı, hiçbir şekilde bundan etkilenmeden 'mevcut şeker fabrikalarımızı daha iyi nasıl işletiriz, pancar üretimini daha iyi nasıl yapabiliriz.' diyerek sürdürüyoruz."



