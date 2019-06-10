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Türkşeker'e ait 3 taşınmaz özelleştirilecek

- Türkşeker'e ait Kastamonu, Van ve Erzincan'daki 3 taşınmazın özelleştirmesi yapılacak

Türkşeker'e ait 3 taşınmaz özelleştirilecek
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ANKARA (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kastamonu, Van ve Erzincan'daki 3 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Türkşeker'in ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kastamonu'nun merkez ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki, Van'ın Erciş ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki ve Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Atatürk Mahallesi Değirmenbaşı mevkisindeki bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirmesi yapılacak.

İhaleler, kapalı zarfta teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhaleye son teklif verme tarihi 21 Haziran olarak belirlendi.

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özelleştirmeResmi GazeteTÜRKŞEKER
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