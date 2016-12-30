TürkTraktör 130'dan fazla ülkeye traktör sattı

ANKARA (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, Türkiye'nin dünyanın en büyük 4'üncü traktör pazarı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin toplam traktör üretimin yüzde 70'ini karşılarken, 130'dan fazla ülkeye yaptığımız satışlarla da bu yıl traktör ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirdik." dedi.

Votta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 800 bininci traktörünü banttan indiren TürkTraktör'ün, elde ettiği kazanımlarla Türkiye'nin en başarılı kuruluşları arasında yer almaya devam ettiğini söyledi.

TürkTraktör'ün, ülke pazarında 10 yıldır lider olduğunu belirten Votta, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre ocak-ekim döneminde yurt içi traktör pazarının geçen yıla göre yüzde 6 büyüyerek 55 bin 512 adede yükseldiğini kaydetti.

Votta, Türkiye'nin satılan traktör sayısına göre dünyanın en büyük 4'üncü pazarı olduğuna işaret ederek, "Türkiye’nin toplam traktör üretimin yüzde 70'ini karşılarken, 130'dan fazla ülkeye yaptığımız satışlarla da traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Şirketimizin ocak-kasım dönemindeki toplam üretimi 42 bin 830 adet, ihracatı ise 11 bin 650 adet oldu." şeklinde konuştu.

Traktör motoru üreticisi olarak bu yıl 400 bininci motoru ve 800 bininci traktörü üretim bandından indirdiklerini yineleyen Votta, şirketin Ar-Ge faaliyetlerine değindi. Votta, Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve üretimi Türkiye'de yapılan ürünlerle çiftçilerin değişen ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Votta, şirketin, modern tarıma yön verme vizyonuyla Ankara ve Sakarya'da yer alan iki fabrikasında üretim yaptığını anımsatarak, "TürkTraktör olarak 2017'de de Türk çiftçisinin ve müşterilerimizin, modern tarımdaki yerlerini almaları için en büyük yardımcısı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaklaşık yüzde 25'i halka açık olan TürkTraktör 1954'de Ankara'da faaliyetlerine başladı. 2016'nın 9 ayında net 276 milyon lira kar yapan şirkette Koç Holding ve önde gelen küresel üreticilerden CNH şirketinin eşit ortaklığı bulunuyor.